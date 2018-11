Leben am Limit: Wo liegt eigentlich das Existenzminimum

Wer etwa trotz BAföG und Nebenjob bereits zur Monatsmitte rumkrebsen muss, weiß, um was es hier geht: Viele Studenten leben jenseits der Armutsgrenze. Doch wo wird hier die Trennlinie gezogen und lässt sich das Ganze wirklich an einer konkreten Zahl festmachen?

Mit einem knappen Geldbeutel hat sicher jeder schon einmal Bekanntschaft gemacht. Wer allerdings auf Dauer mit einem minimalen Budget auskommen und sich finanziell ständig einschränken muss, gehört zur wachsenden Zahl derer, die in den Statistiken als „arm“ bezeichnet werden. Um hier überhaupt Erhebungen erstellen zu können, muss die sogenannte Armutsgrenze jedoch auch ganz konkret benannt sein. Wie realistisch ist eine solche Zahl? Woran wird sie festgemacht? Und ist das, was wir Existenzminimum nennen nicht etwas, was eigentlich jeder selbst ganz unterschiedlich für sich definiert?

Was der Staat darunter versteht

Erstmal Butter bei die Fische – natürlich muss für offizielle Statistiken eine konkrete Zahl herhalten. Nur so kann überhaupt irgendwie festgemacht werden, wer diesseits und wer jenseits der Armutsgrenze liegt. Unser Staat macht bei dem Begriff zunächst einmal zwei grobe Unterscheidungen.

Zum einen wird das sogenannte physische Existenzminimum, das den finanziellen Mindestbedarf betrifft, eng mit der steuerlichen Veranlagung verknüpft. Das bedeutet, jedem Bürger steht ein Grundbetrag zur Verfügung, auf den keine Steuern gezahlt werden müssen. 2018 liegt dieser Satz bei durchschnittlich 750,- Euro im Monat oder konkret 9.000 Euro im Jahr.

Der Betrag soll dafür ausreichen, die grundlegenden (finanziellen) Bedürfnisse bezahlen zu können. Dazu zählen vor allem Ausgaben für ein Dach über dem Kopf, für Lebensmittel, Klamotten und eine elementare medizinische Versorgung. Kurz, der sogenannte Regelbedarf und Ausgaben für die Unterkunft. Da das Leben bekanntlichermaßen immer teurer wird, gibt es bei der Höhe dieses Existenzminimums regelmäßige Anpassungen.

Zum anderen gibt es noch das soziokulturelle Existenzminimum. Auch dahinter verbirgt sich eine konkrete Zahl. Neben den oben genannten Grundbedürfnissen sind hier auch Ausgaben mit einbezogen, die es uns ermöglichen, am kulturellen, politischen und allgemein am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Als Beispiel: ab und zu mal ein Käffchen in der Stadt, ein Besuch im Kino oder die Mitgliedschaft in einem Verein.

Auch die Höhe des Regelbedarfs wird regelmäßig aktualisiert und ist ein wichtiger Wert für die Berechnung von Hartz IV, der Grundsicherung im Alter oder anderen sozialen Leistungen vom Staat. Der grundlegende Regelsatz für übliche Alleinstehende liegt hier 2018 bei 416 Euro im Monat – zusätzlich gibt es Geld für Mietkosten, die Krankenkasse oder andere Ausgaben.

Der absolute Durchschnitt

Die speziellen Sätze und Grenzen werden auf Grundlage von weiteren statistischen Erhebungen ermittelt. Als Basis zählt unter anderem das durchschnittliche Einkommen des ärmsten Fünftels der Deutschen Bevölkerung – Sozialhilfeempfänger werden dabei ausgeklammert.

Hier zeigt sich auch schon, dass die jeweiligen Werte nun mal den absoluten Durchschnitt widerspiegeln. Wir brauchen euch sicherlich nichts von unterschiedlich hohen Lebenshaltungskosten etwa in den Städten und auf dem Land erzählen. Allein dadurch schrammen je nach Region in Deutschland dann eben mehr oder weniger Menschen an der Armutsgrenze.

Noch mehr Zahlen

Doch wieviele Menschen gelten denn nun in unserem Land als arm? Dank der klaren Berechnung des Mindestbedarfs und dem daraus abgeleiteten Existenzminimum hat das statistische Bundesamt auch dazu genaue Angaben parat. Ganze 19,7 Prozent der Bevölkerung hierzulande fallen unter diesen Begriff – immerhin noch etwas unter dem EU-Durchschnitt (23,5 Prozent). Aber immerhin ein Fünftel!

Krasser wird es zudem, wenn man einzelne Personengruppen betrachtet. Beispielsweise finden sich deutlich mehr Frauen unter den Armen als Männer und auch der Anteil der Minderjährigen ist größer als der der Erwachsenen. Besonders von Armut betroffen sind Arbeitslose (über 70 Prozent von ihnen gelten als arm) und Alleinerziehende (hier ist es rund ein Drittel). Bei diesen Zahlen sind übrigens Empfänger von den verschiedensten Sozialleistungen und Zuschüssen nicht berücksichtigt, da diese ja somit in den Rahmen des Existenzminimums gelangen.

Keine Armut dank Stütze?

Zwar gilt unser Land allgemein als Sozialstaat, denn immerhin gibt es eine große Zahl unterschiedlicher Hilfsleistungen, auf die wir unter bestimmten Bedingungen Anspruch haben. Allen voran das Kindergeld, BAföG oder eben auch Hartz IV.

Trotzdem wird auch immer wieder Kritik laut, dass die oben genannten Regelsätze nun mal kaum etwas mit der Realität zu tun haben. Gerade Studierende können ein Liedchen davon singen, denn die beim BAföG gedeckelte Pauschalen für Mietkosten erscheinen inzwischen angesichts der tatsächlichen Situation auf dem Immobilienmarkt in vielen Unistädten echt lächerlich. Seit Jahren wird deshalb eine Anpassung der Regelsätze gefordert.

Das Selbe können wir aber auch bei den Hartz IV Empfängern beobachten. Die Berechnung der Regelsätze geht hier von einem „sparsamen Wirtschaften“ aus. Dass man von dem wenigen Geld keine großen Sprünge machen kann, ist eigentlich klar. Dennoch werden auch hier regelmäßig Forderungen nach einer Anpassung der Leistungen an die realen Bedingungen laut.

Kritiker bemängeln etwa, dass bei den zugrundeliegenden Statistiken bereits Fehler bestehen. Viele Menschen, die eigentlich Anspruch auf Unterstützung von Staat hätten, nehmen diese nicht an – oft aus Scham. Auf diese Weise finden sich unter dem ärmsten Fünftel, das zur Berechnung herangezogen wird, viele „verdeckte Arme“, welche das Existenzminimum so nach unten rutschen lassen.

Leben am Existenzminimum

Da uns von den ganzen Zahlen mittlerweile der Kopf schwirrt und uns das Thema außerdem etwas traurig stimmt, bleiben wir gerade einmal beim emotionalen Aspekt der ganzen Sache. Denn die gefühlte Armut ist etwas, das sich in Statistiken nun mal nicht ausdrücken lässt.

Wer jeden Cent im Alltag wirklich immer zweimal umdrehen muss steht ständig unter Druck – Punkt. Das Gefühl, sich nichts leisten zu können, ständig rechnen zu müssen und noch vor Monatsende mit leerem Geldbeutel dazustehen sorgt für ganz besonderen Stress. Hinzu kommt, dass sich sehr viele Menschen für ihre Armut schämen. Niemand möchte sich gerne als Person am unteren Rand der Gesellschaft outen, vor allem Kinder und Jugendliche haben hier mit Ausgrenzung zu kämpfen.

In unserer Gesellschaft sind bestimmte Statussymbole gerade in der Jugendkultur nach wie vor ein riesiges Thema. Wer sich als pubertierender Minderjähriger noch mitten auf der Suche nach sich selbst befindet, hat kaum schlagkräftige Argumente am Start, um dem allgemeinen Gruppenzwang etwas entgegenzusetzen. Ohne Markenklamotten, einem aktuellen Smartphonemodell oder der Möglichkeit an mitunter kostspieligen Freizeitaktivitäten mitzumachen, landet man dann schnell im Abseits.

Reicht das Existenzminimum zum leben?

Bleibt zudem die Frage, ob das quasi staatlich angeordnete Existenzminimum für die Betroffenen überhaupt genügt, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Wer auf die staatlichen Hilfen angewiesen ist, muss im Alltag wirklich sparen. Bei der Berechnung und Zusammensetzung der Regelsätze wurden beispielsweise Ausgaben für Tierfutter oder einen Tannenbaum für Weihnachten konsequent gestrichen. Weniger als fünf Euro sind pro Tag für Essen und (alkoholfreie) Getränke vorgesehen. Rund zehn Euro können im Café oder in der Kneipe auf den Kopf gehauen werden. Der Anteil für „Bildung“: unglaubliche 1,06 Euro.

Teilt man die 416 Euro des Regelsatzes durch die im Schnitt 30 Tage im Monat bleiben pro Tag 13,86 Euro übrig. Ganz schön wenig. Kein Wunder, dass viele Menschen deshalb Angebote wie die der Tafeln nutzen. Auch in anderen Bereichen liegt es an den Betroffenen, sich selbst aktiv nach günstigen oder kostenlosen Alternativen umzusehen. Vor allem die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben leidet, wenn man von Armut betroffen ist. Gesunde Ernährung ist ebenfalls schwierig, weil gerade Obst und Gemüse nicht unbedingt günstig sind. Ein schönes Leben stellen sich die meisten sicherlich anders vor – zum Überleben sollte es allerdings reichen.

Wo liegt dein Limit?

Im Zusammenhang mit dem Existenzminimum wird immer wieder der Begriff eines menschenwürdigen Lebens genannt. Vor allem der soziale Aspekt der Armut rückt dabei mehr in den Mittelpunkt. Denn viele Experten bezweifeln, dass das wenige Geld ausreicht, um wirklich am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Genau hierüber lässt sich natürlich besonders gut streiten, denn schließlich muss jeder selber entscheiden wie er sein Privat- und Freizeitleben gestalten will.

Trotz knapper Kasse empfinden sich viele Studierende etwa nicht wirklich als arm, weil sie ein umfangreiches soziales Netz um sich haben, viele Freunde, man kann sich umsonst auf WG-Partys durchfuttern, an der Uni gibt es jede Menge kostenloser Kultur- und Freizeitangebote. Die Hürde am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben ist für sie nicht besonders hoch. Zudem sitzt man mit vielen, denen es finanziell ähnlich geht im selben Boot. Für alleinerziehende Mütter, die ihre kleine Familie etwa mit mehreren Jobs am Leben halten, ist es hingegen weitaus schwieriger, ein soziales Netz aufrecht zu erhalten, Freizeit ist ohnehin knapp.

Die ganz persönliche Grenze des Existenzminimums hängt vor allem von den ganz individuellen Bedürfnissen ab. In unserer materiell eingestellten Welt fühlen sich viele arm, weil der Zugang zum Konsum für sie stark eingeschränkt ist. In unserer Gesellschaft spielt Arbeit eine zentrale Rolle und wird oft zur Definition unserer Persönlichkeit herangezogen. Arbeit bedeutet Geld und ohne Arbeit muss man mit einem sehr eingeschränkten Einkommen auskommen.

Damit sind wir irgendwie bei der typischen Punk-Attitüde angekommen. Hier zählt die persönliche Freiheit und soziale Gemeinschaft mehr als der schnöde Mammon. Arbeiten würde diese Lebenseinstellung nur einschränken. Für die meisten liegt der Alltag vermutlich irgendwo dazwischen. Manche mögen am Rande des Existenzminimums durchaus zufrieden leben können. Viele haben allerdings höhere Ansprüche – das bloße Überleben ist ihnen zu wenig.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018