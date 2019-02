Wenn der Körper nicht zur Ruhe kommen kann

Rund ein Drittel der Deutschen steht vor großen Schwierigkeiten bei einer Sache, die eigentlich von selbst funktionieren sollte: ein erholsamer Schlaf. Er gehört zum Leben dazu. Im Schlaf regeneriert sich der Körper. Verschiedene Körperfunktionen wie Atmung und Herzschlag verlangsamen sich, ein Großteil der Muskulatur erschlafft. Wir tanken, so das allgemeine Verständnis, neue Kraft für den kommenden Tag.

Fest steht, dass Menschen und Tiere ohne Schlaf nicht überleben können. Ein andauernder Schlafmangel kann schnell zu körperlichen Problemen wie Kopfschmerzen oder Übelkeit führen. Große Müdigkeit während des Alltags bringt uns und andere in Gefahr. Wenn wir etwa Auto fahren oder unsere Arbeit verrichten, ohne ausreichend geschlafen zu haben, kann das fatale Folgen haben. Konzentration und Leistungsfähigkeit sinken stetig.

Die Techniker Krankenkasse fasste 2017 in ihrer Studie „Schlaf gut, Deutschland“ das Schlafverhalten im Land zusammen. Demnach schläft jeder Zweite höchstens sechs Stunden — viele der Befragten noch weniger. Dabei gelten unter Gesundheitsexperten sechs Stunden Schlaf als tägliches Minimum. Wer darunter liegt, ist anfälliger für Erkrankungen. Unter Berufstätigen ist der Anteil an Schlecht-Schläfern besonders hoch. Oft sind Stress auf der Arbeit oder Schicht-Dienste der Grund. Der zunehmende Leistungsdruck in der Gesellschaft, privat wie beruflich, trägt einen erheblichen Teil zu Schlafstörungen bei.

Sind körperliche Ursachen der Schlaflosigkeit ausgeschlossen, ist guter Rat oft teuer. Jeder muss selbst herausfinden, wie er nachts wieder zur Ruhe kommen kann. Kleine Hilfsmittel und Rituale können das Einschlafen erleichtern und einen erholsamen Schlaf fördern. Es lohnt sich in jedem Fall, hier ein wenig zu experimentieren.

Schonende Hilfe aus Pflanzen

Den Körper sanft in den Schlaf zu bringen, kann mithilfe pflanzlicher Präparate gelingen. Im Gegensatz zu verschreibungspflichtigen Schlafmitteln, haben sie keine unerwünschten Nebenwirkungen und machen nicht abhängig.



CBD-Öl

Cannabis gerät als Nutzpflanze wieder in den Blick der Öffentlichkeit. Neben dem berauschenden Tetrahydrocannabinol (THC) enthält sie den Bestandteil Cannabidiol (CBD), der keine psychoaktive Wirkung entfaltet und sich gut im Körper eingliedern kann. CBD ist als entzündungshemmender und beruhigender Wirkstoff für viele Anwendungsgebiete geeignet und kann vielfältige Beschwerden lindern. Bei Menschen mit Schlafproblemen kann CBD-Öl sanft und ohne Nebenwirkungen für eine ruhige Nacht sorgen. Einige Studienergebnisse und Erfahrungsberichte bestätigen bereits die positive Wirkung von CBD-Ölen bei ernsten Erkrankungen wie Multipler Sklerose und in der Krebsforschung.



Baldrian

Als bekannte Heilpflanze kann auch Baldrian einen guten Schlaf fördern. Tabletten, Dragees oder ein Tee aus den getrockneten Pflanzenteilen wirken vor dem Schlafengehen beruhigend auf den Körper. Baldrian verkürzt die Einschlafphase und ermöglicht einen gesunden Tiefschlaf. Auf den Schlafrhythmus nimmt es keinen Einfluss. Damit Baldrian den Schlaf wirkungsvoll fördern kann, wird die Einnahme über mehrere Wochen empfohlen.

Akustische Einschlafhilfen für einen entspannten Schlaf

Wem in der Einschlafphase die eigenen Gedanken oder Umgebungsgeräusche einen Strich durch die Rechnung machen, der mag sich mit akustischen Mitteln behelfen. Nicht nur bei Kindern wirken solche Einschlafhilfen hervorragend, auch Erwachsene greifen zunehmend zur Beschallung.



Mit Entspannungsmusik einschlafen

Der Körper ist müde, doch der Geist will nicht loslassen. Zu viele Gedanken kreisen im Kopf. Kann sich das Bewusstsein auf schöne Töne konzentrieren, lassen sich die Gedanken vorübergehend beiseiteschieben. Als Einschlafhilfe ist Entspannungsmusik deshalb bestens geeignet. Viele Menschen bevorzugen instrumentale Musik oder langsame Rhythmen, um in den Schlaf zu finden. Professionelle Sound-Machines bieten meist zusätzlich eine Auswahl an Naturgeräuschen wie Vogelzwitschern oder Waldgeräusche.

Weißes Rauschen kann für ruhige Nächte sorgen

Das Geräusch eines Radios, welches auf keinen Sender eingestellt ist — darunter kann sich jeder etwas vorstellen. Dieses Geräusch wird als „weißes Rauschen“ bezeichnet. Auch Meeresrauschen, ein Wasserfall oder Staubsaugergeräusche fallen in diese Kategorie. Der konstante Sound ist in der Lage, unser Gehirn ausreichend zu beschäftigen, es aber nicht zu überbelasten. Entsprechend kann es alle anderen Geräusche ausblenden, die uns am Einschlafen hindern könnten. Besonders in Bezug auf Babys und Kinder haben sich schon wissenschaftliche Studien mit dem weißen Rauschen befasst. Auch für Erwachsene stellt es eine angenehme Einschlafhilfe dar. Eine Vielzahl von Apps und Downloads zum weißen Rauschen steht bereits zur Verfügung.

Die Schlafphase frühzeitig einleiten

Akuten Schlafstörungen lässt sich gut durch die beschriebenen Mittel begegnen. Ist der Schlaf kontinuierlich zum Problem geworden, empfiehlt sich zudem eine Umstellung der Gewohnheiten. Rechtzeitige Maßnahmen helfen dabei, den Körper auf die Schlafphase vorzubereiten sowie ein schlafförderndes Ambiente zu schaffen.



Ernährung in den Abendstunden

Wer spät am Tag noch Koffein zu sich nimmt, erschwert seinem Körper das Einschlafen. Ein Verzicht auf Kaffee oder Cola nach 17 Uhr ist deshalb angeraten. Auch das Gläschen Wein am Abend mag die Einschlafphase zwar verkürzen, der Abbau des Alkohols könnte allerdings das Durchschlafen stören. Schwere Mahlzeiten am Abend sind aus gleichem Grund nicht empfehlenswert.

Entspannung am Abend

Im Berufsleben überträgt sich der Stress meist vom Büro auf zu Hause. Dem heutigen Lebensstil mit seinen vielen Kommunikationswegen ist es geschuldet, dass anscheinend jeder ständig erreichbar ist. Auch in den Abendstunden kreisen die Gedanken vieler Menschen noch um die Deadline, den verpassten Anruf oder die eingegangene E-Mail. Schon vor dem Zubettgehen sollte deshalb Zeit für eine Entspannungsphase sein, in der diese Probleme ausgeblendet werden können. Zwei handyfreie Stunden und ein interessantes Buch ermöglichen es, den Kopf anderweitig zu beschäftigen. Auch autogenes Training kann helfen, den Stress zu minimieren.

Eine schlaffördernde Umgebung schaffen

Grundsätzlich fällt das Einschlafen leichter, wenn es dunkel ist. Wer keine Rollläden am Schlafzimmerfenster hat, kann hier auf Verdunklungsvorhänge zurückgreifen. Schlafexperten empfehlen auch, alle Unruhestifter wie elektronische Geräte aus dem Schlafzimmer zu verbannen.

Wie die Umgebung sich auf den Schlaf auswirkt, ist eine individuelle Frage. Menschen, die unter Schlafproblemen leiden, müssen ihre optimale Schlafumgebung selbst finden. Schläfer mit speziellen Bedürfnissen müssen besonders wählerisch sein. Sehr große Menschen benötigen ein Bett in Sondermaßen. Allergiker müssen bei der Wahl von Matratze und Schlaftextilien auf Inhaltsstoffe und Beschaffenheit achten. Welche Maßnahmen weiterhin für eine Schlafumgebung mit Wohlfühlfaktor sorgen, ist eine Frage des Ausprobierens. Viele Menschen finden es schnell heraus, bei anderen dauert es etwas länger. Wer experimentierfreudig ist, hat wahrscheinlich schnell das richtige Mittel gefunden.