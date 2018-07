Ab Freitag gibt es viel Spaß mit „Ravi“

Anzeige

Ravenstein.Das Nilpferd „Ravi“ lädt die Kinder der Stadt zur Teilnahme am Ferienprogramm ein, das am Freitag, 27. Juli, mit der ersten Veranstaltung, dem Ferienlager der Jugendfeuerwehr, beginnt und mit einem Waldabenteuer am Freitag, 7. September, endet. Insgesamt 15 verschiedene Veranstaltungen stehen auf dem Programm der Stadt mit ihren Vereinen und Institutionen. Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Juli: Ferienlager der Jugendfeuerwehr Merchingen. Treffpunkt ist am Feuerwehrgerätehaus Merchingen. Beginn ab 14.30 Uhr. Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren können teilnehmen. Kosten: 15 Euro. Am Sonntag, 29. Juli, um 14 Uhr sind alle Eltern, Geschwister, Omas und Opas sowie Freunde zum Abschlussgottesdienst mit anschließendem Kaffee und Kuchen eingeladen. Freitag, 27. Juli: Von 17.30 bis 19.30 Uhr Kinderkino (FSK ab sechs Jahre) im Bürgerzentrum Erlenbach. Veranstalter ist der Freizeitverein Erlenbach. Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren können teilnehmen. Mittwoch 1. August: Von 9 bis 11 Uhr „Wir basteln Gefäße mit Pflanzen“ bei der Kfz-Werkstatt Roland Ullrich. Maximal zehn Kinder können teilnehmen. Ort: Kfz-Meisterbetrieb R. Ullrich, Eschenweg 3 in Merchingen. Kosten: Fünf Euro inklusive Material und Getränke. Freitag, 3. August, bis Samstag 4. August: Der JFR-Jugendfußball Ravenstein 05 lädt ein zum DFB-Fußballabzeichen. Ort: Sportgelände Merchingen. Maximal 30 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahre können teilnehmen. Unkostenbeitrag: Sieben Euro. Kontakt: Jochen Kern, Telefon 06297/798. Montag, 6. August: „Fit and Play“ Veranstalter: Gymnastikgruppe Erlenbach. Ort: Bürgerzentrum Erlenbach (Halle und Außenbereich), Alter: ab acht Jahre, Anzahl Kinder 20. Turnschuhe für die Halle und feste Schuhe für draußen sind mitzubringen. Organisation und Bewirtung: Gymnastikgruppe Erlenbach. Dienstag, 7. August: 10 bis 13 Uhr Golf-Schnupperkurs auf der Kaiserhöhe. 20 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren können teilnehmen. Treffpunkt: Clubgebäude am Golfplatz in Merchingen. Veranstalter ist der Golfclub Merchingen. Die Verpflegung muss selbst mitgebracht werden. Mittwoch, 8. August: Der Musikverein Ballenberg lädt ein zur Besichtigung der Firma Rüdinger in Krautheim. Uhrzeit: 13.30 bis 17 Uhr. Abfahrt um 13.30 Uhr an der Bushaltestelle in Ballenberg, wo die Kinder um 17 Uhr auch wieder abgeholt werden. Maximal 20 Kinder von acht bis zwölf Jahren können teilnehmen. Für Verpflegung sorgt der Musikverein Ballenberg. Freitag, 10. August: 14 bis 17 Uhr gemeinsames „Traumfänger“-Basteln. Veranstalter: Katholische Frauengemeinschaft Hüngheim. Zeit: 14 bis 17 Uhr. Alter: fünf bis neun Jahre. Treffpunkt: Sportplatz Hüngheim, Maximal 15 Kinder können teilnehmen. Kosten: 1.50 Euro. Für Getränke und Snacks ist gesorgt. Freitag, 10., bis Samstag, 11. August, 15.30 Uhr: Zelten mit dem Jugendraum. Freitag, 10. August, 16 Uhr Treffpunkt am Brandweiher Ballenberg. Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren können teilnehmen. Teilnehmerzahl: maximal 20, Kosten zehn Euro. Veranstalter: „Rothausch“ Ballenberg. Für Verpflegung und einen trockenen Schlafplatz ist gesorgt. Am Samstag um 15.30 Uhr sind alle Eltern zur Siegerehrung bei Kaffee und Kuchen willkommen. Mittwoch, 15. August: Von 18 bis 22 Uhr. Der Heimat- und Kulturverein Unterwittstadt sowie der Jugendtreff laden ein zum Bobbycarrennen mit anschließender Kinderdisco am Spielplatz Unterwittstadt, für Kinder von sieben bis elf Jahre. Maximale Teilnehmerzahl: 20. Unkostenbeitrag zwei Euro. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Freitag, 17. August: Der SV Ballenberg, Abteilung Miniturnen, lädt ein zum „Jumping für Kinder – Versuch’ mal, auf einem Trampolin still zu halten“. Wo: In Merchingen auf dem Kirchplatz (bei Regen in der Sporthalle). Uhrzeit: Kinder von sechs bis neun Jahren von 9.30 bis 10 Uhr und Kinder von zehn bis 13 Jahren von 10.15 Uhr bis 11.15 Uhr. Kosten: Kinder bis neun Jahre fünf Euro und bis 13 Jahre sieben Euro. Pro Gruppe können maximal 22 Kinder teilnehmen. Die Kurse beginnen erst ab zehn Teilnehmer. Mittwoch, 22. August: Von 10 bis 14 Uhr. „Mit der SPD Bauland auf die alla-hopp-Anlage Merchingen“. Veranstalter: SPD Bauland. Veranstaltungsort: Merchingen, alla-hopp-Anlage. Kinder: sechs bis 14 Jahre. Die Teilnehmerzahl ist unbegrenzt, es entsteht kein Unkostenbeitrag. Für Verpflegung wird gesorgt. (Kontakt: Michael Deuser, Telefon 290). Freitag, 24. August: 10 bis 16 Uhr. Erste Etappe einer Ravenstein-Umwanderung mit dem CDU-Stadtverband Ravenstein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Sportplatz Oberwittstadt, Ende zirka 16 Uhr am Spielplatz Unterwittstadt mit Grillen. Die Wanderstrecke beträgt zirka zehn Kilometer. Teilnehmen können maximal 30 Kinder ab zehn Jahren, interessierte Eltern und Großeltern sind auch eingeladen. Für die Verpflegung unterwegs muss selbst gesorgt werden. Für das Abschlussgrillen sorgt der CDU-Stadtverband. Mittwoch, 5. September: 14 bis 16.30 Uhr „Spiel und Spaß mit der Volksbank Kirnau“. auf dem Sportplatz in Eubigheim. Kinder ab sechs Jahre können teilnehmen. Freitag. 7. September: Zur letzten Veranstaltung „Waldabenteuer“ im „Ravi“-Ferienprogramm lädt die Frauengemeinschaft Ballenberg-Unterwittstadt ein. Treffpunkt um 12.45 Uhr bis 17 Uhr am Spielplatz Unterwittstadt. Maximal 18 Kinder von sechs bis neun Jahren können teilnehmen. Für die Verpflegung sorgt die Frauengemeinschaft.