Als Novize absolvierte er „5 Experimente“

Auch die Ausführungen zu den Anfängen des Ordens waren für die Zuhörer interessant. Im Anschluss daran ging Jörg Nies darauf ein, wie er den Weg zu den Jesuiten gefunden hat. Er erklärte, dass er als Ministrant und durch sein Mitwirken in der Jugendarbeit erste Berührungspunkte mit dem katholischen Glauben hatte. Nach dem Besuch der Realschule und eines Aufbaugymnasiums begann er sein Studium am Priesterseminar in Freiburg.

Von 2008 bis 2009 verbrachte er ein Auslandsjahr in London und entschied sich dabei für das Jesuiten-College. Sein Studium beendete Jörg Nies schließlich 2011 mit dem Diplom in Freiburg.

Da ihn der Jesuitenorden, bei dem besonders die Missions- und Bildungsarbeit wichtig sind, sehr faszinierte, begann er nach dem Studium sein Noviziat in Nürnberg. Nach einer Entscheidungszeit von zwei Jahren legte er 2013 das Gelübde ab.

Besonders beeindruckend war es für die Zuhörer, als Jörg Nies von den sogenannten „5 Experimenten“ erzählte, die er während seiner Zeit als Novize absolvierte. Er arbeitete in diesem Zusammenhang in einem Krankenhaus in Berlin, pilgerte ohne Geld von Nürnberg nach Fribourg in der Schweiz, war in der Krankenhausseelsorge in Leipzig tätig, studierte Philosophie in München und machte 30 Tage lang Exerzitien, sogenannte geistliche Übungen, die bei den Jesuiten eine große Bedeutung haben und bei denen es in erster Linie darum ging, die Zeit zum Beten und zum Schweigen zu nutzen.

Nächste Herausforderung

Jörg Nies berichtete des Weiteren, dass er nach dem Gelübde in einer Studentengemeinde in Leipzig tätig war und dann die nächste Herausforderung auf ihn wartete.

Er wurde dafür ausgewählt, in Rom zu studieren, und musste dann innerhalb von zwei Monaten italienisch lernen. Das Studium an der Universität Gregoriana schloss er 2018 ab. Er wird nun weitere zwei bis drei Jahre in Rom bleiben, um zu promovieren. F

