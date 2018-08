Amtsgeschäfte laufen zurzeit auch ohne den Chef

Ravenstein.In einer schwierigen personellen Situation befindet sich derzeit die Stadt Ravenstein, denn in der Verwaltung sind zwei „Schlüsselpositionen“ momentan nicht besetzt: Zum einen fehlt Bürgermeister Hans-Peter von Thenen seit Wochen krankheitsbedingt.

Und für den seitherigen Kämmerer, der die Stadt Ende April recht kurzfristig verlassen hat, konnte bislang kein Nachfolger gefunden werden.

Dies ist sicherlich eine gleichermaßen schwierige Situation für den Gemeinderat, die Verwaltung, die Stadt und deren Bürger, denn: auch im „Sommerloch“ gilt es, Weichen zu stellen und Entscheidungen zu treffen – das Tagesgeschäft muss ja weitergehen.

Auf mehreren Schultern verteilt

Die anfallenden Arbeiten wurden zwischenzeitlich auf mehrerer Schultern verteilt und werden überwiegend vom Ersten Bürgermeisterstellvertreter Thomas Hornung wahrgenommen.

Der Gemeinderat hat häufiger Sitzungen einberufen, um die vielen „Vorgänge“, die sich zwischenzeitlich in der Verwaltung stapeln, abzuarbeiten. Tatkräftig unterstützt wird Hornung von den engagierten Bediensteten in der Verwaltung.

Eine der vordringlichsten Maßnahmen, die bei den Ravensteinern lange für großen Unmut sorgte, wurde zwischenzeitlich abgearbeitet. Die Rede ist von der Anschlussunterbringung von bis zu 60 Asylsuchenden im Stadtgebiet.

Nach einer turbulenten Bürgerversammlung im Schlosssaal vor mehr als 400 interessierten Bürgern wurde kontrovers diskutiert und viel Kritik seitens der Bevölkerung über die Vorgehensweise des Bürgermeisters geäußert, wie auch in der anschließenden öffentlichen Gemeinderatssitzung im Bürgersaal des Rathauses. Dort war der amtierende Bürgermeister Hans-Peter von Thenen krankheitsbedingt schon nicht mehr dabei.

Er ließ damals von Hauptamtsleiterin Nunn eine persönliche Erklärung verlesen, dass er krank sei und somit für längere Zeit ausfallen werde. Seine bisherige Tätigkeit habe viel Kraft gekostet und sein Körper brauche nunmehr eine dringende Erholung. Von da an war sein Stellvertreter Thomas Hornung gefordert, der die Geschicke der Stadt in die Hand nahm und auch recht schnell zusammen – mit dem Gemeinderat und der Verwaltung sowie in Zusammenarbeit mit Vertretern der Bürgerinitiative „Grüne Wiese“ – in mehreren Sitzungen die Problematik der Flüchtlingsunterbringung anging, Lösungen erarbeitete und das Thema zu einem guten Ende brachte.

In mehreren Stadtteilen wurden Gebäude gefunden, in denen Flüchtlinge untergebracht werden können. Und am Tennisplatz in Merchingen wird ein Containerdorf für maximal 30 Personen aufgebaut. Damit ist bei diesem brisanten Thema wieder Ruhe in der Stadt eingekehrt.

Noch unbesetzt ist derzeit die wichtige Stelle des Kämmerers. Dabei zeichnete sich zwischenzeitlich eine Lösung ab, denn: Nach der Ausschreibung hatten sich mehrere Bewerber gemeldet und ihr Interesse bekundet. Mit einem war man sich auch recht schnell einig. Doch dieser sagte dann ganz überraschend wieder ab. Gemunkelt wird, dass eine „undichte Stelle“ im Gemeinderat ausschlaggebend dafür war.

Somit ist man wieder auf der Suche nach einer geeigneten Person, die diese für die Stadt so wichtige Schlüsselposition bald ausüben kann. Eine willkommene Hilfe ist da der frühere Stadtkämmerer, der vor zwei Jahren in den Ruhestand gegangen ist und sich bereiterklärt hat, stundenweise in der Kämmerei auszuhelfen.

Wichtige Entscheidungen

Trotz der beiden momentan nicht besetzten Schlüsselpositionen läuft die reguläre Arbeit in Ravenstein weiter. Für den derzeit in Oberwittstadt in Bau befindlichen Zentralkindergarten, der kurz vor der Fertigstellung steht, müssen beispielsweise immer wieder Entscheidungen getroffen werden.

Weiterhin müssen Bauanträge bearbeitet werden. Angekündigt ist auch, dass bald die ersten Flüchtlinge in der Stadt eintreffen, die im Falkenbergerhaus in Ballenberg untergebracht werden sollen. Auch da gilt es noch viele Vorbereitungen zu treffen.

Bei der Besetzung des Kämmererpostens muss man zwar noch einmal von vorne anfangen. Eine schnellere Lösung zeichnet sich hingegen beim Bürgermeister der Stadt ab.

So war aus der Stadtverwaltung zu hören, dass Hans-Peter von Thenen seine Amtsgeschäfte im September wieder aufnehmen und auf den Chefsessel im Rathaus zurückkehren werde.

