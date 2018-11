An die Gründungszeiten erinnert

Merchingen.Im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung feierte die DRK-Seniorengymnastikgruppe Merchingen im evangelischen Gemeindehaus ihr 40-jähriges Bestehen. Dabei standen neben einem Blick auf die Historie durch die langjährige Übungsleiterin Helga Heck auch Ehrungen treuer Mitglieder auf der Tagesordnung.

Mit voller Vorfreude angefangen

Die neue Übungsleiterin, Heidrun Leyrer, begrüßte neben den Hauptakteurinnen der Feier zahlreiche Ehrengäste. Ihre langjährige Vorgängerin Helga Heck blickte in die bewegte Vergangenheit der Gruppe zurück und betonte, dass ihr die Arbeit hier in Merchingen immer viel Spaß gemacht habe. Sie erinnerte an die Gründerzeit vor 40 Jahren. Wanderungen und Weihnachtsfeiern gehörten mit zum umfangreichen Jahresprogramm. Wie Heck sagte, kam sie im Januar 1983 als „Anfängerleiterin“ mit voller Vorfreude zur Gruppe, die im Jahre 1978 gegründet wurde und zu der damals 23 Frauen und ein Mann zählten. Die Übungsstunden wurden immer, wie heute auch noch, im evangelischen Gemeindehaus abgehalten. Sie erinnere sich noch gerne an den ersten Ausflug im Jahre 1985 nach Pforzheim. Die Teilnehmer kamen in der 40-jährigen Historie stets sehr zahlreich zur Gymnastikstunde. Heck musste schweren Herzens im vergangenen Jahr krankheitsbedingt ihr Amt als Gruppenleiterin aufgeben. Kreissozialleiterin Yvonne Wolfmüller gratulierte den Turnerinnen zu diesem besonderen und außergewöhnlichen Jubiläum. Sie bedankte sich bei Heck für ihre 35-jährige Tätigkeit. Ihr Dank galt auch der evangelischen Kirchengemeinde für die kostenlose Nutzung des Gemeindesaales.

Für ihre langjährige Treue ehrte die Leiterin Hildegart Hügel (20 Jahre Mitgliedschaft), Hildegard Nickolaus (30 Jahre) und Gertrud Godowitsch (35 Jahre) mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent. Im Namen des DRK-Ortsvereins überbrachte Christina Graseck dessen Glückwünsche. Auch die stellvertretende Ortsvorsteherin Birgitt Nunn übermittelte die Glückwünsche und betonte die Bedeutung und gesundheitlichen Auswirkungen der Seniorengymnastik. Mit Spielen und einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen endete die harmonische Jubiläumsfeier. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018