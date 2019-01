Auch ohne Kommandant schlagkräftig

Auf ein arbeitsreiches Vereinsjahr blickte die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Oberwittstadt, bei ihrer 81. Jahreshauptversammlung im Gemein-schaftshaus zurück.

Oberwittstadt. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Oberwittstadt standen neben den einzelnen Berichten, Beförderungen und Ehrungen langjähriger und verdienter Feuerwehrkameraden. Abteilungskommandant Philipp Albrecht begrüßte neben den aktiven Wehrmännern zahlreiche Gäste.

Den Tätigkeitsbericht für das abgelaufene Jahr ließ Schriftführer Christian Ziegler Revue passieren.

Er erwähnte den Jahresausflug nach Miltenberg, das Maibaumstellen mit anschließender Feier, das Familienfest und das ausgetragene Fußballspiel am Sportfest des TSV.

Bereits am 3. Januar wurde die Wehr zu einem Hochwassereinsatz in die Löhnsstraße gerufen.

Die Atemschutzgeräteträger übten auf der Atemschutzstrecke in Walldürn. Die erste Übung des Jahres fand Anfang Februar und ein Fahrpraxistag Mitte März statt. Ein weiterer Brandeinsatz war Mitte Juni, wo ein brennender Traktor gelöscht wurde. Zur Statistik sagte Ziegler, dass im vergangenen Jahr die Wehr 22 Mal alarmiert wurde, dazu kommen noch 27 kirchliche und sonstige Veranstaltungen. Im Jahresverlauf fanden zwölf Übungen statt, bei denen im Durchschnitt zwölf Feuerwehrleute anwesend waren. Es wurden fünf Ausschusssitzungen der Feuerwehr durchgeführt. Über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr, welcher derzeit zehn Buben und zwei Mädchen angehören, berichtete dessen Leiter Matthias Rothengaß. Es wurden 13 Übungen und sechs sonstige Veranstaltungen durchgeführt, an denen im Durchschnitt sechs Jugendliche teilnahmen. Höhepunkt war hier der große Verkehrsunfall in der Nacht als Übungsobjekt. Tatkräftig halfen die Jugendfeuerwehrler beim Martinsumzug, beim Schlachtfest und der Schachtreinigung mit. Eine gemeinsame Winterfeier beschloss das Jahr. Sein Dank galt seinem Stellvertreter Marcel Meister sowie den Feuerwehrleuten, welche die Jugendarbeit stets unterstützten. Den Kassenbericht erstattete Kassenwart Philipp Rothengaß. Von Seiten der beiden Kassenprüfer Peter Herrmann und Michael Gramling wurden keine Beanstandungen ausgesprochen und eine saubere und eine ordentliche Kassenführung bestätigt. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Wie Abteilungskommandant Philipp Albrecht in seinem Bericht sagte, ist die Feuerwehrabteilung Oberwittstadt sehr gut aufgestellt, gut ausgebildet und stets einsatzbereit. Zum Ende des Jahres 2018 seien es insgesamt 66 Feuerwehrleute gewesen, die sich aus 41 Aktiven, 13 Kameraden der Alterswehr und zwölf Aktiven der Jugendfeuerwehr zusammensetzt. Vier Feuerwehrkameraden stehen tagsüber für den Einsatz zur Verfügung.

Im abgelaufenen Jahr 2018 verzeichnete die Wehr 22 Einsätze, zwölf Übungen und 27 sonstige Veranstaltungen. Das seien, so der Kommandant, 61 Termine im vergangenen Jahr. Hier seien noch keine Fortbildungen, Ausschusssitzungen, Festbesuche und Jugendfeuerwehrübungen mit eingerechnet. 2018 haben acht Wehrmitglieder an Lehrgängen teilgenommen, die für ihre erfolgreiche Teilnahme mit einem Präsent ausgezeichnet wurden, wie auch diejenigen Kameraden, die bei Veranstaltungen und Übungen zahlreich teilnahmen. Der stellvertretende Ortsvorsteher Stefan Weber dankte den Feuerwehrleuten für ihre Einsätze für den Stadtteil. Stadtkommandant Sven Klohe gratulierte den Geehrten für die erhaltenen Auszeichnungen. Der Gesamtwehr Ravensteins gehören zum Jahresende 161 Aktive an. Er nahm dann eine Nachehrung von Peter Herrmann und Matthias Puchler vor, denen er für ihren 25-jährigen pflichtgetreuen Einsatz in der Feuerwehr das Feuerwehrehrenzeichen in Silber überreichte. Wie Albrecht unter Punkt „Verschiedenes“ sagte, konnte bei den Wahlen 2017 kein Kommandant der Alterswehr gefunden werden. Leider war auch bei dieser Sitzung kein Kamerad bereit, dieses Amt zu übernehmen, so dass diese Position weiter unbesetzt bleibt. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019