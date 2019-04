Auf erfolgreichste Spielzeit in der Vereinsgeschichte zurückgeblickt

Oberwittstadt.Auf ein erfolgreiches Jahr blickten die Mitglieder des TSV Oberwittstadt in ihrer Generalversammlung im Sportheim zurück. Neben den Berichten standen Ehrungen und Wahlen im Mittelpunkt der Versammlung.

Vorsitzender Martin Hofmann ging in seinem Bericht auf die vielen Aktivitäten des Vereins ein. In den Sitzungen des Sportausschusses wurden wichtige Themen wie die anstehenden Arbeiten im und am Sportheim sowie die Planung der Veranstaltungen mit Jubiläumsfeier besprochen.

Wie Hofmann weiter berichtete hat der Verein Ende 2017 den „Henninger-Platz“ erworben, wo in absehbarer Zeit eine Lagerhalle errichtet wird. Ende des Jahres wurde der Sanitärbereich in der Schiedsrichterkabine im Sportheim saniert. Ein Höhepunkt 2018 war die Jubiläumsfeier „Zehn Jahre Landesliga“, die zusammen mit der großen „TSV-Familie“ in würdiger Form gefeiert wurde.

Ein einschneidendes Ereignis gab es im Sommer, denn die zweite Mannschaft des TSV gründete eine Spielgemeinschaft mit dem SV Ballenberg. Für Hofmann ein zukunftsweisender und richtiger Schritt.

358 Mitglieder

Der Verein zählt derzeit 358 Mitglieder. In seinem Ausblick erwähnte der Vorsitzende weitere Verschönerungsarbeiten am Sportgelände. Schon bald soll das Fundament der neuen Halle betoniert und diese dann anschließend aufgestellt werden. Die Mega-Party findet am 12. April, das Sportfest vom 19. bis 22. Juli statt.

Mit Stolz könne man beim TSV auf die erfolgreichste Spielzeit in der Vereinsgeschichte zurückblicken, sagte der Leiter der Fußballabteilung Klaus Rüttenauer. Die zweite Mannschaft konnte sich am letzten Spieltag die Meisterschaft sichern. Die erste Mannschaft steht seit nunmehr zehn Jahren in der Landesliga Odenwald und erreichte mit dem zweiten Tabellenplatz die beste Platzierung in der Vereinsgeschichte.

Lob für das Trainergespann

Ein dickes Lob gab es für das engagierte Trainergespann Dominik Lang und Dieter Zimber. Im Relegationsspiel musste man sich knapp geschlagen geben. Die erste Mannschaft steht aktuell in der Landesliga auf dem dritten Tabellenplatz und die neu gegründete SG Oberwittstadt II/Ballenberg I belegt den 6. Platz.

In seinem kurzen Ausblick bedauerte Rüttenauer, dass man zur neuen Saison leider auf die Dienste von Trainer Dominik Lang verzichten müsse, der sich einer neuen Herausforderung stellt. Verbunden mit dem Dank für seine herausragende Arbeit beim TSV wünschte ihm Rüttenauer alles Gute.

Den Bericht der Damenmannschaft, die sich in der Saison 2018 den vierten von acht Tabellenplätzen in der Freizeitrunde Tauberbischofsheim erkämpfte, erstattete Timo Hügel. Neben einem Trainingslager wurde ein Ausflug nach Bamberg unternommen.

Dem Bericht des Jugendfußball Ravenstein, den Benjamin Jark vortrug, war zu entnehmen, dass derzeit viele Kinder und Jugendliche – von den Bambini bis zur A-Jugend – in verschiedenen Spielgemeinschaften auch mit dem TSV Rosenberg ihre Kickschuhe schnüren und zahlreiche Erfolge einspielten. Jark erinnerte unter anderem an die Teilnahme bei Hallenturnieren sowie Faschingsumzügen. Zu den Aktivitäten gehörte auch der Christbaumverkauf beim Hüngheimer Weihnachtsmarkt. Für dieses Jahr ist ein Fußballcamp geplant.

Eine große Tradition im Verein hat die Abteilung Tischtennis, die sich mit drei Senioren- und einer Schülermannschaft am Spielbetrieb beteiligt. Die erste Mannschaft ist klarer Tabellenführer und steht bereits als Aufsteiger in die Bezirksklasse TBB/Buchen fest. Für die zweite Mannschaft, die aktuell in der Kreisklasse A spielt, ist die Saison schon vorbei. Sie belegte den vorletzten Tabellenplatz. Die dritte Mannschaft belegt bei zwei noch ausstehenden Spielen den siebten Tabellenplatz von acht Mannschaften. Die Tischtennisabteilung beteiligte sich mit einer Schülermannschaft an der Verbandsrunde 2017/18 und konnte sich mit 17:19 Punkten im Mittelfeld platzieren.

Wie Margit Volk berichtete, ist auch die Damengymnastikgruppe des TSV sehr engagiert. 20 Frauen (von 30 bis 60) treffen sich regelmäßig zu den Turnstunden. Aktiv waren sie auch beim Sportfest mit dem Kaffee- und Kuchenstand.

Ehrungen

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden Ralf Diehm, Thomas Fischer, Manfred Huth, Dominik Walz, Erhard Rupp und Helmut Rupp (Sindelfingen) geehrt, für 50-jährige Mitgliedschaft Konrad Kern, Alois Schmitt und Egon Ziegler.

Den Kassenbericht erstattete Peter Klingbeil. Paul und Jochen Kern hatten die Unterlagen geprüft. Es gab keine Beanstandungen. Marco Heckmann bestätigte dem Kassierer eine vorbildliche Arbeit. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Problemlos verliefen auch die Neuwahlen. Zum Vorsitzenden wurde einstimmig Martin Hofmann wiedergewählt, ebenso wie Heiko Hügel als sein Stellvertreter, Peter Klingbeil als Kassierer und Timo Hügel als Schriftführer.

Zu Beisitzern wurden Jens Rupp und Bernhard Hügel gewählt. Sportausschussmitglieder sind Josef Schmitt, Marco Heckmann, Benedikt Walz, Christian Schledorn, Fabian Noe, Nikolai Walz, Christian Keppler und Michael Friedlein. Die Leitung der Fußballabteilung übernimmt weiterhin Klaus Rüttenauer, seine Stellvertreter sind Steffen Ehmann und Simon Pfaff. Damengymnastikleiterin bleibt Margit Volk, Beitragskassierer Konrad Kern, und Kassenprüfer sind Paul und Jochen Kern.

Nach den Wünschen und Anträgen informierte der Vorsitzende über die neue Datenschutzerklärung, bevor er den Antrag an die Versammlung stellte, den derzeitigen Beitrag von 25 auf 30 Euro zu erhöhen. Der Mitgliedsbeitrag wurde letztmals 2001 angepasst. Die Versammlung folgte dem Vorschlag des Vorstandes einstimmig.

Die Grüße der Stadt, des Bürgermeisters und des Ortschaftsrates überbrachte Stefan Weber, der dem TSV zu seinen sportlichen Erfolgen beglückwünschte und gleichzeitig für die Durchführung der vielen Aktivitäten dankte. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019