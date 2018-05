Auftritte erfolgreich gemeistert

Anzeige

Nach einem Rückblick auf das vergangene und einen Ausblick auf das kommende Jahr übergab der Vorsitzende das Wort an Schriftführer Andreas Bayer.

41 aktive Mitglieder

Er ging in seinem umfangreichen und detaillierten Tätigkeitsbericht auf die Aktivitäten des Vereins im zurückliegenden, sehr erfolgreichen Jahr ein. Derzeit, so Bayer, zählt der Verein 41 aktive Musiker, 39 Passive und zwei Ehrenmitglieder.

Der Musikverein hatte im Jahre 2017 insgesamt 18 Auftritte in Merchingen und in der näheren Umgebung zu bewältigen.

Einige Höhepunkte waren neben der Fastnachtskampagne die musikalische Unterhaltung beim Stadtgartenfest in Osterburken, der Pfingstmarktausklang, die Sommerserenade auf der „alla-hopp!“-Anlage, die Teilnahme am Musikfest in Adelsheim, die Unterhaltung beim Borkemer Herbst und dem traditionellen Kerwewochenende sowie das Jahresabschlusskonzert, das unter dem Motto „Böhmische Blasmusik“ stattfand.

Außerdem wurden zwei Ständchen gesunden und eine Vorstandssitzung abgehalten.

Zufrieden mit Engagement

Es folgte der Bericht des Dirigenten Bernd Otterbach. Er war im vergangenen Jahr zufrieden mit der Kapelle und bedankte sich für das Engagement der Musiker. Viele Auftritte seien erfolgreich gemeistert worden.

Otterbach appellierte an alle Mitglieder, weiterhin so engagiert wie seither mitzuarbeiten. Abschließend galt sein Dank dem Vorsitzenden sowie dem gesamten Vorstand für die Unterstützung und das ihm entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr.

Kassierer Arnd Schindler vermeldete in seinem Kassenbericht für 2017 ein positives Ergebnis. In Vertretung der Kassenprüfer Otto Dietz und Frank Otterbach verlas Wolfgang Elsen deren Bericht, in dem es keinerlei Beanstandungen gab.

Eine Aussprache wurde nicht gewünscht, so dass zunächst der Kassenwart wund dann der gesamte Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Beim Punkt „Verschiedenes“ verlieh Vorsitzender Ralf Kallab das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze mit Urkunde und Anstecknadel an Janina Gerner, das sie im vergangenen Jahr erfolgreich beim Blasmusikverband Tauber-Odenwald-Bauland abgelegt hatte.

Nina Thren informierte über die neu ins Leben gerufene Projektgruppe, die sich um die Zukunft des Musikvereins Gedanken macht. Zwei Treffen hätten bereits stattgefunden.

Die stellvertretende Ortsvorsteherin Birgitt Nunn übermittelte in Vertretung von Bürgermeister von Thenen sowie von Ortsvorsteher Ullrich die Grüße der Stadt.

Großer Kulturträger

Sie bedankte sich im Namen des Bürgermeisters, des Ortsvorstehers und der Stadt für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Der Musikverein sei ein großer Kulturträger der Stadt.

Nach einem kurzen Ausblick mit den Terminen für das Jahr 2018 bedankte sich der Vorsitzende bei allen aktiven, passiven und Ehrenmitgliedern für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und schloss die harmonisch verlaufende Versammlung. F

