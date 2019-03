„Bank hat sich gut am Markt behauptet“

Für ihre langjährige Treue zur Volksbank Kirnau erhielten im Rahmen eines Ehrungsnachmittags mehr als 70 Mitglieder Urkunden und Präsente.

Merchingen. Es ist bei der Volksbank Kirnau seit Jahren Tradition, dass der Vorstand langjährige Mitglieder aus dem gesamten Geschäftsbereich für ihre langjährige Treue zur Bank auszeichnet. Bankvorstand Bernhard Eckert begrüßte dazu auch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Gerhard Baar (Rosenberg) im Schloss.

Baar dankte in einem kurzen Grußwort den Mitgliedern für ihre Treue zur Bank, die sich angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen weiter in einem schwierigen Umfeld bewege. Dennoch sei im vergangenen Geschäftsjahr erfolgreich gewirtschaftet worden. Sein Dank galt sowohl dem Vorstand für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit als auch den Mitarbeitern für ihren steten Einsatz zum Wohl der Bank.

192 Millionen Euro Bilanzsumme

Nach dem bebilderten Jahresrückblick 2018 ging Bankvorstand Dieter Ehmann in seinem Referat auf die wirtschaftlichen Rahmendaten in Deutschland und die gute Entwicklung der Volksbank Kirnau im abgelaufenen Geschäftsjahr ein. Die Bank habe sich im Vorjahr gut am Markt behauptet. Die Bilanzsumme sei deutlich auf 192 Millionen Euro gesteigert worden. Die Entwicklung der Kundenkredite habe sich von 104,1 auf 112,4 Millionen Euro in 2018 erhöht. Die Kundeneinlagen seien ebenfalls deutlich angewachsen. Zusammenfassend sagte Ehmann, dass die Entwicklung der Volumina bei den Einlagen und Krediten über dem Verbandsdurchschnitt liegt. Die Ertragslage sei noch zufriedenstellend, die Vermögenslage gut. Im kommenden Jahr feiere die Volksbank Kirnau ihr 140-jähriges Bestehen. Die Zahl der Mitglieder sei zum 31. Dezember 2018 auf 4246 gestiegen.

„Das strategische Ziel der Bank ist die Vor-Ort-Präsenz in allen vier politischen Gemeinden des Geschäftsbereichs“, betonte Ehmann. Er ging kurz auf den Stand des Baus von zwei Wohn-und Geschäftshäusern mit einer neuen Bankstelle in Merchingen ein. Mit der Fertigstellung rechne er im vierten Quartal. In Verlauf seines Referates ging Ehmann auch auf die Vorteile einer Mitgliedschaft bei der Volksbank ein, die sich in der Region auch als großer Finanzdienstleister sowie Förderer der Vereine und Bildungspartner an den Schulen darstelle.

Prokurist Bernd Scherer verdeutlichte in seinem kurzen Vortrag, wie Vollmachten das Leben erleichtern. Er unterschied zwischen Vollmachten für Behördengänge, Vorsorge- und Betreuungsvollmachten sowie einer Patientenverfügung. Scherer empfahl eine notarielle Beglaubigung.

Die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft nahm Bankvorstand Bernhard Eckert vor. Er zeichnete 70 Personen mit einer Urkunde und einem Präsent aus.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Heide Gofron, Jörg Heckler, Jürgen Hotz, Klaus Hübsch, Werner Ihrig, Inge Merli, Christoph Niestroj, Michael Pölcz, Joachim Post, Ingrid Raab und Heinz Teichert (Geschäftsbereich Rosenberg), Eugen Ebel, Christa Elleser, Christa Fahrmeier, Otmar Friedrich, Heinrich Göller, Karl-August Heilig, Elisabeth Heilig, Klaus Henrich, Klaus Herold, Martin Hofherr, Manfred Kißling, Jürgen Kloss, Lothar Link, Achim Matejcek, Hermine Noe, Annemarie Schmid, Werner Speer, Michael Stiel, Edeltraud Weißschädel, Harald Wolf, Rainer Wolz (Geschäftsbereich Ahorn), Anita Antoni, Konrad Karlein, Oskar Nuber, Gabriele Nuber, Michael Putz, Franz Voigt, Jakob Volk (Geschäftsbereich Ravenstein) sowie Erich Frohs, Edgar Gehrig, Werner Klein, Bertram Mauer, Günter Mauer, Roswitha Mollenhauer und Ernst Schmitt (Geschäftsbereich Osterburken).

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Walter Baumann, Günther Fluhrer, Lothar Herrmann, Manfred Hertl, Bruno Hodel, Helmut Knobloch (Geschäftsbereich Rosenberg), Josef Bechtold, Klaus Hasenfuss, Gernot Keller, Richard Kuhn, Gotthard Weber (Geschäftsbereich Ahorn) sowie Julius Götzinger, Otto Hettenbach, Edwin Merz, Rudi Müller und Gerhard Schweikert (Geschäftsbereich Ravenstein). Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Walter Blanasch, Hermann Fischer, Horst Knittel, Siegfried Nies und Adolf Schumacher (Geschäftsbereich Rosenberg) sowie Heinrich Hofmann und Geschäftsbereich Ahorn Kurt Göller, Walter Reichert und Karl-Heinz Sieber (Geschäftsbereich Ravenstein).

Zum Abschluss der Veranstaltung spielte die „Junge Musik“ Ravenstein, unter der Leitung von Lara-Marlen Ullrich zur Unterhaltung auf. Der Ehrungsnachmittag wurde mit einem gemeinsamen Abendessen beendet. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.03.2019