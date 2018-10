„Barmherzig miteinander umgehen“

Mit einem großen Pfarrfest und einem außergewöhnlichen Festgottes-dienst in der Pfarrkirche St. Gertrud feierte die katholische Pfarrgemeinde Hüngheim am Sonntag die Primiz von Neupriester Pater Jörg Nies.

Hüngheim. Unter den Klängen der Hüngheimer Trachtenkapelle mit Dirigent Walter Stahl wurde der Neupriester mit seiner Familie von den Ministranten und den zwölf anwesenden Priestern an seinem Elternhaus abgeholt und zur Kirche geleitet.

Feierlicher Einzug in die Kirche

Nach dem feierlichen Einzug mit dem Lied „Erde Singe, dass es klinge“ in das festlich geschmückte Gotteshaus seiner Heimatkirche, begrüßte Pfarrer Bernhard Metz, Leiter der Seelsorgeeinheit Krautheim-Ravenstein-Assamstadt, die vielen Kirchenbesucher und Weggefährten von Jörg Nies. Er stellte kurz die Namen der anwesenden Mitbrüder, teils auch aus der Seelsorgeeinheit, vor, die bereits einen großes Teil des kirchlichen Weges von Jörg Nies mitgegangen sind, darunter die beiden aus Rom angereisten Professoren Mark Lewis und James Corkery, sowie Jesuitenpater Christoph Soyer aus München, der eine beeindruckende Festpredigt gehalten hatte.

Pfarrer Metz erinnerte nochmals an die Priesterweihe von Jörg Nies am vergangenen Sonntag in Frank-furt, wo bereits viele Mitchristen aus Hüngheim anwesend waren.

Heute feiere der Neupriester Jörg Nies seine erste Messfeier in seiner Heimatkirche und es freue ihn, dass das Gotteshaus so voll besetzt sei. Nach der liturgischen Eröffnung des Gottesdienstes durch Jörg Nies SJ, folgte die Tauferneuerung, Gebete und Lesungen. Als Psalmlied sang der Gesangverein „Harmonie“ unter Leitung von Dirigent Josef Stahl das Lied „Ich danke meinem Gott“.

Jesuitenpater Christoph Soyer hielt die Predigt in diesem außergewöhnlich festlichen Gottesdienst und erinnerte an den Weihegottesdienst von Jörg Nies am vergangenen Sonntag in Frankfurt, wo sich einige Priester, die Weihekandidaten, der Bischof und einige Touristen und Gottesdienstbesucher im kleinen Vorraum des Domes versammelt hatten.

„Es war knackevoll in diesem Vorraum“, sagte Pater Soyer. Alle seien andächtig gewesen. Da habe bei einer Frau das Handy geklingelt, die sagte: „Hier komme ich nicht raus, hier ist die Hölle los.“ Hinter mir murmelte der Bischof: „Na hoffentlich nicht.“ Als alles lachte, so Pater Soyer, der dachte, hier sei nicht die Hölle los, sondern der Himmel. Und er bezog diese Aussage auch auf den Gottesdienst in Hüngheim.

In seinen weiteren Ausführungen ging er auf die drei Weiheversprechen der Kandidaten ein, wovon auch eines heißt, ein Mann des Gebets zu sein. Aus seiner Erfahrung werde viel mehr gebetet, als man glaubt. „Gebete können ganz unterschiedlich aussehen, denn hier gibt es viele Möglichkeiten“, erklärte Pater Soyer.

Im kirchlichen Kontext versprach Neupriester Jörg Nies auch, für die Gemeinde stets da zu sein. Die Barmherzigkeit war ein weiterer Punkt von Pater Soyer, der auch betonte, man müsse unglaublich barmherzig im Leben miteinander umgehen.

Ein weiteres Weiheversprechen war, sich um die Kranken, Notleidenden und Heimatlosen zu kümmern, was auch eine Hauptaufgabe der Kirche sei. „Nimmt dich selbst nicht so wichtig, sondern schätze den Mitmenschen“, verdeutlichte der Geistliche. „Hier in Hüngheim war der Himmel los“, sagte Pater Soyer, der sich von den „Hüngheimern“ beeindruckt zeigte, dass so viele bei der Vorbereitung zu dieser Primizfeier beschäftigt waren und mithalfen, dass diese Feier ein schöner und unvergesslicher Tag in der Gemeinde werde. Die Kommunion wurde vom Gesangverein musikalisch umrahmt.

Nach dem Primizsegen sprach Ortsvorsteher Sven Seemann ein Grußwort im Namen der Dorfgemeinschaft, der Vereine, des Ortschafts- und Gemeinderates und betonte, dass ein schöner und seltener Anlass heute die Gemeinde zu diesem Festgottesdienst zusammengeführt habe, „wo ein Sohn aus unserer Mitte seine Primiz mit einem großem Dorffest feiert“.

Für die Hüngheimer sei es eine sehr große Freude und ein unvergesslicher Festtag, denn heute sei das ganze Dorf auf den Beinen und freue sich gemeinsam mit Jörg Nies. Ortsvorsteher Seemann wünschte dem Neupriester Gottes Segen auf all seinen Wegen, der gerne, wenn er wieder zu einem Heimaturlaub in die Gemeinde kommt, einen Gottesdienst in der Kirche feiern könne.

Für die Ministranten sprach Sonja Ille. „Vor 20 Jahren stand Jörg Nies hier in der Kirche noch als Ministrant, heute ist er Priester“,blickte sie zurück. Auf diesen Werdegang könne er sehr stolz sein, was besonderen Respekt verdiene. Gott habe mit Jörg Nies den richtigen Pfarrer in dieses Amt gewählt. Sonja Ille wünschte viel Glück auf Gottes Wegen, mit der Bitte, seine Hüngheimer Heimat nicht zu vergessen.

Neupriester Jörg Nies bedankte sich bei allen, die sich bei der Vorbereitung dieser Feierlichkeiten eingebracht und eingesetzt haben, was für ihn sehr beeindruckend sei. Sein Dank galt auch der Pfarrei Hüngheim, seiner Familie und Verwandten für diese großartige Unterstützung, wie auch den anwesenden Priestern, den Messnern, Ministranten der Trachtenkapelle und dem Gesangverein „Harmonie“ sowie allen Kirchenbesuchern. Mit großem Stolz könne er jetzt seinen Weg weitergehen.

Dorffest in der „Alten Schule“

Pfarrer Metz überreichte noch einen „Grundstein“ für seine weitere berufliche Tätigkeit und betonte zum Schluss, dass dieses Fest noch nicht zu Ende sei und lud zur weiteren Begegnung beim Gemeindefest an der „Alten Schule“ ein.

Unter dem Klang des Liedes „Großer Gott wir loben dich“ folgte der feierliche Auszug aus der Kirche und die Trachtenkapelle geleitete dann die Festgemeinschaft wieder zur „Alten Schule“, wo noch lange bei herrlichem Sonnenschein gefeiert wurde. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018