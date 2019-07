Bauantrag ist derzeit in Vorbereitung

Oberwittstadt.Kaum waren die Mitglieder des Ravensteiner Gemeinderates, der durch die Kommunalwahl ein völlig neues Gesicht bekommen hat, vereidigt, begann für sie schon die kommunalpolitische Arbeit.

Einstimmig beschlossen sie die weitere Vorhabensplanung des Großprojektes „Seniorenzentrum“ in Merchingen, befassten sich mit der Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Bürgermeisterwahl und behandelten zwei Bauanträge.

Die vielen Bürger, die zur konstituierenden Sitzung ins Dorfgemeinschaftshaus nach Oberwittstadt gekommen waren, zeigten sich überrascht davon, dass nicht nochmal die ehemaligen Stadträte sowie Ortsvorsteher (außer Bernd Ebert, Erlenbach), die jetzt aus dem Gremium ausscheiden, am Ratstisch saßen, sondern bereits die zehn neugewählten Ratsmitglieder. Der Grund ist einfach erklärt: Der Bürgermeister hatte sie schlichtweg zu ihrer letzten Sitzung nicht eingeladen.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Hans-Peter von Thenen erfolgte die Verpflichtung der neu- und wiedergewählten Stadträte. Zuvor betonte der Bürgermeister, dass die Prüfung der gewählten Personen keine Beanstandungen ergeben hatte.

Er beglückwünschte sie zur Wahl und bedankte sich bei ihnen, dass sie bereit sind, diese kommunalpolitische Aufgabe zu übernehmen.

Bei der Wahl der ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister wurden mehrere Vorschläge genannt. Der neu gewählte Stadtrat Heinrich Hofmann stellte den Antrag, vier Stellvertreter zu wählen, dieser wurde aber einstimmig abgelehnt. Zum ersten Stellvertreter wurde der „Newcomer“ Karl-Peter Maurer, zum zweiten Stellvertreter die erfahrene Stadträtin Silvia Zipf.

Nach Abschluss der Regularien befasste sich das neue Gremium mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Seniorenzentrum“ auf Gemarkung Merchingen. Hierzu begrüßte der Bürgermeister neben dem Investor Udo Schwetlick auch Jürgen Graser vom Büro IFK-Ingenieure Mosbach. Das Projekt wurde im Detail bereits am 28. März im Rahmen einer Gemeinderatssitzung vorgestellt. Die bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen wurden in Kurzform vorgestellt. Stellungnahmen von Bürgern sind während der Planauslage nicht vorgebracht worden.

Man sei wieder ein weiterer Schritt weiter und auf einem guten Weg der Realisierung, sagte der Bürgermeister. Nach kurzen Rückfragen aus dem Gemeinderat stimmte dieser einstimmig der Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen bei der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß dem vorgetragenen Behandlungsvorschlag zu.

Zudem wurde der Entwurf des Bebauungsplans „Seniorenzentrum“ mit Begründung in der Fassung vom 15. Juli gebilligt und öffentlich ausgelegt. Udo Schwetlick informierte darüber, dass derzeit der Bauantrag in Vorbereitung ist, der dem Stadtrat alsbald zur Genehmigung vorgelegt wird.

Weiterer Punkt war der Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf Gemarkung Oberwittstadt, den Ratschreiber Anton Friedlein erläuterte. Der Ortschaftsrat hat dem Bauvorhaben bereits zugestimmt, der Gemeinderat folgte.

Das nächste Vorhaben zum Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage auf Gemarkung Erlenbach war weiterer Beratungspunkt. Der Standort liegt im Bebauungsplangebiet „Kirchäcker II“ und ist als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Flachdächer sind dort nicht zulässig. Der Ortschaftsrat hat das Bauvorhaben in dieser Form einstimmig abgelehnt und fordert eine andere Dachform und eine überwiegende Wohnnutzung. Dieser ablehnenden Haltung schloss sich auch der Stadtrat an.

Unter Punkt „Verschiedenes“ gab der Bürgermeister die in nichtöffentlicher Sitzung getroffenen Beschlüsse bezüglich Jagdverpachtung und einer Personalangelegenheit bekannt.

In der Fragestunde wollte Stadtrat Walz vom Bürgermeister wissen, weshalb die ausscheidenden Stadträte und Ortsvorsteher nicht zur Sitzung eingeladen wurden. Auf sein Antrag hin, der einstimmig genehmigt wurde, soll die Verabschiedung in der nächsten Sitzung am 11. September erfolgen. Von Thenen sagte aber auch gleich, dass er diese Verabschiedung nicht durchführen werde.

Eine Waldbegehung ist für den 9. Oktober geplant. Dabei soll auch der noch aus der letzten Sitzung unbehandelte Punkt „Forstangelegenheiten“ behandelt werden.

