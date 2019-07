Beim PS-Sparen gewonnen

Ravenstein.Beim Lotteriesparen der Sparkasse Neckartal-Odenwald hat die Glücksfee in der Monatsauslosung Juni die Eheleute Friedrich und Annemarie Keller aus Ravenstein „auserwählt“. Der Vorstandsvorsitzende Sparkassendirektor Michael Krähmer (links), Regionaldirektor Ulrich Herrmann sowie Geschäftsstellenleiter Alfred Bonfig (rechts) gratulierten und überreichten den Betrag in Höhe von 5000 Euro an die glücklichen Gewinner. Die clevere Kombination von Sparen und Gewinnen ermöglicht nicht nur tolle Preise, gleichzeitig wird auch Gutes für die Region getan. 25 Cent je Los kommen gemeinnützigen Projekten in der Region zu Gute: So wurden aus dem Ertrag von 2018 im Geschäftsgebiet der Sparkasse Neckartal-Odenwald über 60 Projekte mit rund 89 000 Euro nachhaltig gefördert. Bild: Sparkasse

