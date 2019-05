Beim Sportfest gibt es wieder ein Open-Air-Konzert

Die Ehrungen des Badischen Fußballverbandes nahm Klaus Zimmermann vor. Die Spielerehrennadel in Bronze bekam Ralf Straßwiemer für zehn Jahre als aktiver Spieler in der Seniorenmannschaft überreicht. Die Spielerehrennadel in Gold für 20 Jahre als aktiver Spieler wurde an Jochen Müller-Gulden verliehen. Außerdem sprach er die Ehrung von Winfried Adelmann im Zuge des DFB-Ehrenamtspreises an. Johannes Adelmann, der für die Auszeichnung „junges Ehrenamt“ vorgeschlagen wurde, bekam ein Präsent überreicht.

Die Ehrungen langjähriger Mitglieder durch den Verein nahmen Fabian Nuber und Martin Etzel vor.

Geehrt wurden: Ralf Straßwiemer mit der Spielernadel in Bronze für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft, Jochen Müller-Gulden und Martin Bühler mit der Spielernadel in Gold für 20 Jahre Mitgliedschaft, René Adelmann und Wolfgang Hornung für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft.

Johannes Breitenbach, Brigitte Glattbach, Silke Müller, Rosi Rüttenauer, Alfred Schaller, Annette Schenkel, Thomas Schenkel, Dietmar Thren und Franziska Wachter wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft mit der Vereinsnadel in Bronze geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Jürgen Schenkel mit der Vereinsnadel in Silber und für 50 Jahre Mitgliedschaft Albin Hornung mit der Vereinsnadel in Gold geehrt. F