Beim Traumfängerbasteln ganz bei der Sache

Die Kinder waren mit großer Be-geisterung beim Basteln um die ver-schiedensten „Traumfängermotive“ mit Faden und Perlen konnten unter fachmännischer Anleitung der anwesenden Helferinnen Uschi Müller, Marina Müller, Simone Dörr, Theresia Müller, Claudia Müller und Evi Prell hergestellt werden.

Nachdem sich so viele Kinder an dieser Aktion beteiligten, wurde einmal in der Gruppe gebastelt und die zweite Gruppe vergnügte sich auf dem nahen Kinder-spielplatz am Sportgelände des Hünghei-mer Freizeitclubs.

Die Damen der Frauengemeinschaft hatten für die Kinder einige Snacks vorbereitet, zudem gab es bei den sommerlichen Temperaturen reichlich Getränke. Voller Stolz nahmen die Buben und Mädchen die selbst gebastelten „Traumfänger“ mit nach Hause um sicherlich zu testen, ob sich der alte indianische Glauben bewahrheitet. F

