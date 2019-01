Besondere Auszeichnung für die Dirigentin

Bilanz über ein sehr erfolgreiches Sängerjahr zog die Chorgemeinschaft Oberwittstadt bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gemeinschaftshaus, die von einer großen Harmonie geprägt war.

Oberwittstadt. Neben den einzelnen Berichten wurden vier aktive Sängerinnen für ihre langjährige, aktive und treue Mitgliedschaft durch den Badischen Chorverband, des Cäcilienverbandes Freiburg und auch durch den Verein ausgezeichnet.

Gottesdienst ging voraus

Nach dem Eingangslied „Frieden“, unter Leitung von Dirigentin Annemarie Moser, eröffnete Vorsitzender Peter Klingbeil die sehr gut besuchte Versammlung und begrüßte Mitglieder und Gäste. Ein herzlicher Willkommensgruß galt zudem der Präsidentin des Sängerbundes Badisch Franken, Waltraud Herold, Dirigentin Annemarie Mo-ser, sowie Präses Pfarrer Trudpert Kern.

Die Chorgemeinschaft hatte vor der Versammlung den Gottesdienst für ihre lebenden und verstorbenen Mitglieder mitgestaltet und sang nochmals das Lied „Zauber der Nacht“. Schriftführerin Regina Hornung verlas das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung und erstattete den Tätigkeitsbericht, wo sie nochmals eine Vielzahl der geleisteten Aktivitäten auflistete. Zum Jahresende gehörten der Chorgemeinschaft 25 aktive, 21 passive und sechs Ehrenmitglieder an. Im Berichtszeitraum fanden 35 Proben statt, acht kirchliche und zwei weltliche Auftritte, zwei Beerdigungen wurden feierlich umrahmt und ein Ständchen wurde gesungen.

Zu den weiteren Aktivitäten gehörte eine lustige Singstunde am Schmutzigen Donnerstag, sowie die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung des Sängerbundes Badisch Franken. Der Festgottesdienst am Karsamstag wurde mitgestaltet, wie an Pfingsten und an Fronleichnam sang der Chor an vier Stationen. An Allerheiligen sang der Chor auf dem Friedhof.

Am alljährlichen Gruppensingen in Osterburken wurden zwei Lieder zum Vortrag gebracht, zudem war der Chor zu einem Freundschaftsspingen zur Chorgemeinschaft „Frohsinn“ in Gommersdorf eingeladen. Der Saisonabschluss wurde in „Werners Kneipe“ gefeiert. Die Schriftführerin erwähnte noch die kleine Nikolausfeier sowie die Mitgestaltung des Gottesdienstes am Heiligen Abend, was sogleich der letzte Auftritt der Chorgemeinschaft 2018 gewesen ist. Der Vorstand traf sich zu zwei Sitzungen.

Den detaillierten Kassenbericht erstattete Kassiererin Ingrid Ziegler. Von Seiten der beiden Kassenprüfer Lydia Gramlich und Manfred Göbel wurden nach der Prüfung der Unterlagen keine Beanstandungen festgestellt. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Die Präsidentin des Sängerbundes Badisch Franken, Waltraud Herold, überbrachte die Grüße des Präsidiums und bedankte sich bei Sängern für ihr Engagement im und für den Chorgesang, denn alle seien in ihrem Dorf die Garanten für das Chorsingen und die Pflege des deutschen Liedgutes. Präsidentin Herold ehrte dann die Dirigentin Annemarie Moser, die heute das „Goldene Jubiläum“ ihrer Sängertätigkeit begehen könne. Im Jahre 1969 trat sie bereits mit zwölf Jahren in den damaligen Kirchenchor in Oberwittstadt ein und habe mit dem Chorsingen begonnen. Seit vielen Jahren habe sie als Dirigentin Verantwortung übernommen und mit dazu beigetragen, dass der Chor zu einem Aushängeschild in der Gemeinde geworden sei.

In Freud und Leid habe sie ihre Singstimme eingesetzt und dem Chor seit 50 Jahren die Treue gehalten, was, so die Präsidentin, beispielhaft sei. Für ihr Engagement erhielt Annemarie Moser die goldene Ehrenbrosche des Deutschen Chorver-bandes mit eingravierter Zahl 50 sowie eine Ehrenurkunde.

Goldene Ehrenbrosche

Sängerin Reinhilde Keppler wurde für ihre 40-jährige Mitgliedschaft mit der goldenen Ehrenbrosche des Badischen Chorverbandes und einer Ehrenurkunde geehrt. Auch sie ist, ebenfalls mit zwölf Jahren, 1969, dem Chor beigetreten und könne, so Herold auf eine lange und stolze Sängerzeit zurückblicken, was etwas ganz besonderes sei.

Präses Trudpert Kern ehrte zudem beide Sängerinnen mit einer Ehrenurkunde des Cäcilienverbandes Freiburg und sprach auch in dessen Namen sowie auch persönlich die besten Glückwünsche für das lange Engagement über viele Jahrzehnte hinweg im Dienste der Kirchenmusik aus. Auch von Seiten des Vereins wurden beide Geehrten, wie auch Sonja Rothengaß und Astrid Harlacher für ihre zehnjährige aktive Mitgliedschaft im Verein, mit einem Präsent durch Vorsitzenden Peter Klingbeil sowie seine Stellvertreterin Elvira Brabenetz ausgezeichnet.

Die fleißigsten Probenbesucher wurden mit einer kleinen „Stimmbandpflege“ in Form einer Flasche Wein bedacht. Dies waren im Sopran Hedwig Klohe, im Alt Reinhold Keppler und Erika Johmann, im Tenor Reinhold Herrmann und Berthold Väht und im Bass der Vorsitzende Peter Klingbeil selbst.

Die Grußworte der Seelsorgeeinheit überbrachte Präses Pfarrer Trudpert Kern, der sich bei den Sängern für die Bereicherung der Gottesdienste im Dienste der „Musica Sacra“ bedankte und eine kleine Geschichte verlas. Der Chor sei ein bedeutender Kulturträger, der gesanglich viele Veranstaltungen bereichert. Pfarrer Kern wünschte sich, dass die Chormitglieder noch lange die Kraft haben, weiterzusingen.

Ortsvorsteherin Irmgard Frank überbrachte die Grüße des stellvertretenden Bürgermeisters Thomas Hornung sowie der Stadt- und Ortschaftsräte und bedankte sich bei allen Aktiven für ihre geleistete Arbeit für den Stadtteil Oberwittstadt. „Der Chor ist bei seinen Auftritten immer eine Bereicherung für das Dorf“, sagte sie. Sie wünschte der Chorge-meinschaft eine weitere gute Zukunft.

Bei allen Sängern bedankte sich Chorleiterin Annemarie Moser für das gute Miteinander. Den Probenbesuch bezeichnete sie als sehr gut, wenn auch die Pünktlichkeit etwas besser werden könnte. Ihr Dank galt auch dem Vorstand für die stets gute Zusammenarbeit. Wie sie weiter betonte, dürfe man in der Arbeit nach Werbung für neue Sänger nicht nachlassen, um den Fortbestand des Chores zu sichern, besonders fehlt es an den Männerstimmen.

Ihr abschließender Dank galt auch der Kirche für die gute Kommunikation verbunden mit der Hoffnung auf eine weiterhin harmonische Zusammenarbeit. Nachdem keine Anträge zur Versammlung vorlagen bedankte sich Vorsitzender Peter Klingbeil beim Vorstand, bei allen Sängern sowie bei Präses Pfarrer Trudpert Kern für die geleistete Arbeit und die stets gute Zusammenarbeit. Mit dem Lied „Der Bajazzo“ wurde die 32. sehr harmonisch verlaufene Versammlung beendet, der sich noch ein gemütliches Beisammensein anschloss. F

