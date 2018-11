Besucher auf Adventszeit eingestimmt

Merchingen.Gut besucht war wieder die vom Ortschaftsrat organisierte Adventsausstellung in der Ulmenstraße in Merchingen. Daran haben sich zahlreiche Aussteller und örtliche Vereine beteiligt.

Nicht nur aus dem gesamten Stadtgebiet, sondern auch aus den Nachbarorten waren die Besucher zur Ausstellung gekommen, um sich auf die Adventszeit einzustimmen. Darüber freuten sich Merchingens Ortsvorsteher Jürgen Ullrich und sein Team sehr.

Das Team von „Mariannes Blumenlädle“ stellte Weihnachtsgestecke und Adventskränze aus. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr boten Getränke und Punsch sowie verschiedene Köstlichkeiten an. Weihnachtliche Holzartikel gab es am Stand von Köberlein. „Käse-Hansi“ bot verschiedene Köstlichkeiten an. Bienenhonigprodukte gab es am Stand von Robert Keller.

Ein besonderes weihnachtliches Flair bot die geschmückte „Ullrich-Scheune“ mit ihren Verkaufsständen. Angeboten wurde moderne Floristik von Nicole Ullrich sowie Holzfiguren und Kerzen von Kerstin Elsen. Monika Gerners mit ihrer Fußpflege war ebenso mit von der Partie wie Daniela Möhler mit ihren Strickwaren und Wolle. In der benachbarten, warmen Garage bewirtete die Großgarde der FG „Merchemer Brogge“ die Gäste mit Kaffee und Kuchen, Glühwein, Punsch und der beliebten „Grillwurst“, die großen Absatz fand.

Die „Junge Musik Ravenstein“, unter Leitung von Laura-Marlen Ullrich unterhielt die Besucher mit weihnachtlichen Liedern. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018