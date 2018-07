Better World Soul Music in Oberwittstadt

Anzeige

Oberwittstadt.Better World Soul Music präsentiert die Band „TONeART“ am Sonntag um 18 Uhr in „Werners Kneipe in Oberwittstadt. Dann steht insgesamt über 70 Jahre Bühnenerfahrung auf dem Podest. Die neue Formation „TONeART“ kommt mit Soul, Blues, Chanson, Reggae, Gospel, Rock und Balladen nach Oberwittstadt. Eigene Stücke zum Thema Freiheit und Liebe dazu Songs von Alice Merton, den Beatles, Pink Floyd, Gary Moore, Gentleman bis Zaz. Mit von der Partie sind Arnd Bröker (Bass), Christiane Weber (Geige, Gesang), Steve Schmidt (Percussion, Gitarre) und Stefan Rauch (Gitarren, Gesang) der in den letzten zwölf Jahren zehn eigene Studioalben veröffentlicht hat. Eintritt frei. Bild: Michael Herzog-Klemenz