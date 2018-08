Bewilligungsbescheid in Oberwittstadt übergeben

Anzeige

Ravenstein.„Für unsere ländlichen Städte und Gemeinden ist es immens wichtig, die Zeichen der demografischen Entwicklung zu erkennen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Der Ansatz, die Ortskerne zu entwickeln und zu beleben, ist entschieden wichtiger als ein neues Baugebiet am Rande der Ortslage zu erschließen.“

Das sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, gestern anlässlich der Übergabe eines Bewilligungsbescheids an die Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung Ravenstein-Oberwittstadt/Unterwittstadt (Ortslagen) in Höhe von rund 295 000 Euro in Oberwittstadt.

Flächenverbrauch eindämmen

„Innenentwicklung hilft, den Flächenverbrauch einzudämmen. Denn nur, wenn unsere Landwirte entsprechende Wirtschaftsflächen zur Verfügung haben, kann die vielfach gewünschte Versorgung mit regionalen Lebensmitteln erreicht werden“, so Hauk. Am Beispiel der Stadt Ravenstein, auf deren Gemarkungen aktuell sechs Flurneuordnungen unterschiedlicher Arten und zur Erzielung verschiedener Ziele durchgeführt werden, könne man die Wichtigkeit der Flurneuordnungsverwaltung in Baden-Württemberg ausmachen.