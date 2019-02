„Brogge“ zogen fastnachtlich alle Register

Die „Brogge“ zogen bei ihrer am Samstagabend im Schlosssaal veranstalteten Prunksitzung alle Register ihres fastnachtlichen Könnens.

Broggedorf. Das mehr als fünfstündige Programm der Merchinger Prunksitzung, fast nur von eigenen Akteuren gestaltet, war gespickt mit tollen Büttenreden, die das Ortsgeschehen trefflich glossierten sowie herrlichen Tanzeinlagen, die das Publikum im ausverkauften Saal restlos begeisterten.

Lautstarker Einzug

Den „Brogge“ gelang dabei eine „Punktlandung“, denn wie im mit vielen Höhepunkten gespickten Programm geplant, war die Sitzung gegen Mitternacht mit dem großen Finale beendet. Die „Hofkapelle“ der „Brogge“ unter der Leitung ihre Dirigenten Bernd Otterbach heizte zu Beginn der Sitzung dem närrischen Völkchen mit Schunkelliedern kräftig ein. Unter den Klängen des „Brogge-Marsches“ erfolgte der lautstarke Einzug der MFV-Aktiven mit Elferrat und Tanzgruppen sowie der vielen Gastabordnungen aus der Region in den fastnachtlich geschmückten Saal.

Nach der Begrüßung der Ehrengäste und der Besucher durch den wie immer schlagfertigen und an diesem Abend bestens aufgelegten Sitzungspräsidenten „Maxi“, Maximilian Maurer, entbot Armin Antoni von den „Hüngemer Schleufern“ die Grüße der Gastabordnungen. Nach dem Auszugsmarsch,verbunden mit einem lauten „Ahoi“ und „Helau“ machte „Maxi“ Maurer die Bühne für die Kleingarde der „Brogge“ frei, welchen mit ihrem Gardetanz, den sie unaufgeregt und ohne Nervosität präsentierten, einen perfekten Einstieg in die Prunksitzung gelang. Die kleinen Tänzerinnen, die noch ganz außer Atem waren, mussten schon die erste Zugabe zum Besten geben.

Mit spaßigen Worten und immer teils spitzer Zunge übernahm Präsident „Maxi“ das närrische Zepter und verteilte den Jahresorden an die beiden anwesenden Bankvorstände Bernhard Eckert und Dieter Ehmann mit der Bitte, den Volksbankneubau doch alsbald fertigzustellen. Sowohl der stellvertretende Bürgermeister Thomas Hornung als auch Ortsvorsteher Jürgen Ullrich erhielten den toll gestalteten Jahresorden mit einem besonderen Motiv.

Ortsvorsteher Ullrich betonte, die Stadt könne stolz auf den Fastnachtsverein sein, mit der Bitte, auch weiterhin so aktiv weiterzumachen. Er wünschte noch eine schöne und erfolgreiche Kampagne, die jetzt ihrem Höhepunkt entgegen geht.

Nach dem Auszugsmarsch folgte die besondere Bütt „Schindler“. Sieben Kinobesucher, in der ersten Reihe sitzend, sahen sich einen spannenden Film an. Was in diesem Vortrag dann alles passierte, die Hände wanderten zum Nachbarn, Popcorn wurde verschüttet und schließlich kamen sich noch die Männer näher, ließ bei den Besuchern kein Auge trocken. Für diesen Gag gab es viel Beifall.

In ihrem anschließenden perfekten Schautanz zeigte die Juniorengarde des MFV „Wenn Sonne auf Regen trifft, dann entsteht ein herrlicher Regenbogen.“ Für diese tolle tänzerische Leistung gab es schon auf die Schnelle die erste Welle durch den Saal. Ein weiterer Höhepunkt auf der Bühne war der anschließende närrische Beitrag der fünf „Männergranaten“.

Benny Pfeil als Polizeibeamter, Markus Lansky als Sportler, Klaus Leimbach als Bäcker, Michael Schindler als Tanzmariechen, Sascha Ullrich als Boxer und Wolfgang Elsen als Klosterbruder begeisterten das Publikum.

Neues aus dem Fitnessstudio

Dass die Großgarde der „Brogge“ Power hat, zeigten sie bei ihrem Gardetanz. Mit der Bütt „Spanner“ (Carsten Gräf, Pierre Keller, Maxi Maurer, Marcel Otterbach und Benjamin Herbinger) verkörperten sie fünf Mädels, die im Fitnessstudio so manche Begebenheit aus der Stadt zu berichten wussten. So soll in den ehemaligen Edeka-Laden ein Nagelstudio einziehen, die „Maurers“ planen einen Dorfladen, auch die verlorene Bürgermeisterwahl vom monentanen Amtsinhaber im Nachbarort Rosenberg war ein Thema. Zur bevorstehenden Wahl im Dezember in Ravenstein wird er, so sahen es die „Spanner“ voraus, wieder gesund sein. Auch die kurzfristige Entlassung des Geschäftsführers vom Golfclub wurde auf die närrische Schippe genommen, wie die weiteren Themen Pfingstmarkt und das jetzt gelöste Flüchtlingsproblem.

Seit Jahren, so Präsident Maurer, seien die Gardemädchen der „Schleufer“ das Aushängeschild in Hünge. Sie zeigten anschließend einen perfekten Gardetanz auf der kleinen Bühne und erhielten für ihren glänzenden tänzerischen Beitrag viel Beifall des Publikums. Auch sie mussten eine Zugabe geben.

Nach einer kurzen Pause, folgten die „MFV-Rotkäppchen“ mit dem Thema „Männergrippe“. Bereits im Vorjahr hatte der „Brogge-Newcomer“ Rene Lohse (Sohn von Oberbrogge Andreas Lohse) seinen ersten Auftritt. Auch in diesem Jahr leistete er als Kellner zusammen mit Maxi Maurer einen schönen närrischen Beitrag zur „Brogge-Sitzung“. Am Ende der Bütt gab es durch das Duo sogar ein extra für den stellvertretenden Bürgermeister Thomas Hornung hergestelltes Bananeneis.

Einmal mehr eine Augenweide war der Auftritt der gemischten MFV Tanzgruppe, welche die Besucher als Einbrecher überraschten. Sie wollten den Tresor der noch nicht fertiggestellten Volksbank knacken. Am Ende wurden sie aber von der Polizei erwischt und landeten hinter Gittern. Eine tänzerische Glanzleistung.

Die „Brogge-Kapelle“ brachte mit einer kräftigen Schunkelrunde, gesanglich bereichert durch Ronny Göbel und Isabell Otterbach, nochmals so richtig Stimmung in den Saal, die auch beim Auftritt des „Brogge-Männerballetts“ anhielt. Die sieben Männer ließen nicht nur die „Herzen der Frauen beben“, frei nach dem Song von Helene Fischer. Das Programm neigte sich so langsam dem Ende entgegen und kurz vor Mitternacht betrat noch mit Urgestein Dieter Zirkelbach ein fastnachtliches Urgestein die Bütt. Bei dieser Bütt, wo er eindrucksvoll erzählte, wie es in seiner Familie zugeht, und betonte, er sei der „glücklichste Familienvater“, hat er die Besucher nochmals so richtig mitge-rissen und kein Auge blieb trocken. Für seine „Spitzen“-Bütt bekam er viel Beifall des närrischen Völkchens.

Herausragende Kostüme

Einen krönenden Schlusspunkt dieses begeisternden Programms setzte schließlich die Garde der „Brogge“, wobei nicht nur ihr Auftritt, sondern auch die toll geschneiderten Kostüme begeisterten. Lang anhaltender Beifall war der verdiente Lohn für die Tanzgruppe.

Zum großen Finale trafen sich nochmals alle Aktiven auf der viel zu kleinen Bühne. Präsident „Maxi“ Maurer bedankte sich bei allen Aktiven und Helfern auf der Bühne und in der Küche, sowie beim Serviceteam, die zu diesem „Super-Abend“ beitrugen. Mit dem gemeinsam gesungenen „Broggewalzer“ endete eine unvergessliche Sitzung. Danach wurde so richtig „abgefeiert“. Die nicht müde gewordene „Hofkapelle“ spielte noch lange zur Unterhaltung. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019