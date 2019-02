Bürgermeisterwahl am 1. Dezember

Die Bürger der Stadt Ravenstein gehen noch in diesem Jahr an die Wahlurne, um einen neuen Bürgermeister zu wählen.

Ravenstein. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend den Wahltermin für die Bürgermeisterwahl auf Sonntag, 1. Dezember, festgelegt.

Plätze reichten nicht aus

Weitere Punkte waren die im Mai stattfindenden Kommunal- und Europawahlen sowie drei vorgelegte Bauanträge, die einstimmig befürwortet wurden.

Die Plätze im Bürgersaal reichten erneut nicht aus, denn so groß war das Interesse der Bürger, die vom stellvertretenden Bürgermeister Thomas Hornung, der die Sitzung sachlich und souverän leitete, begrüßt wurden. Nach den Bürgerfragen, wo es keine Wortmeldungen gab, verlas Hauptamtsleiterin Kerstin Nunn die Niederschriften der bei den öffentlichen Gemeinderatssitzungen vom 19. November und 18. Dezember, die einstimmig anerkannt wurden.

Wahltermin bestimmt

Nächster Punkt war die Bestimmung des Wahltermins für die Bürgermeisterwahl wegen Ablauf der Amtszeit zum 29. Februar 2020. Wie Hornung einleitend sagte, läuft die Amtszeit von Bürgermeister Hans-Peter von Thenen zum 29. Februar 2020 ab. Entsprechend der Gemeindeordnung ist die Wahl frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle durchzuführen. Entfällt auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet frühestens am zweiten und spätestens am vierten Sonntag nach der Wahl eine Neuwahl statt. Demnach ist die Bürgermeisterwahl in Ravenstein frühestens am Sonntag, 1. Dezember, und spätestens am 26. Januar 2020 durchzuführen.

Hornung schlug, seitens der Verwaltung, als Wahltermin Sonntag, 1. Dezember, und für eine eventuelle Nachwahl Sonntag, 15. Dezember, vor. Aus dem Gremium gab es hierzu keine Anmerkungen und Wortmeldungen. Einstimmig wurden beide Termine wie vorgetragen beschlossen.

Bildung der Wahlbezirke

Die bevorstehenden Kommunalwahlen am 26. Mai werfen auch in der Stadt Ravenstein ihre Schatten voraus. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Personen des Gemeindewahlausschusses. Nachdem der erkrankte Bürgermeister Hans-Peter von Thenen den Vorsitz nicht übernehmen kann, wurde Bruno Nied vorgeschlagen. Stellvertretender Vorsitzender Hartmut Lang, Beisitzer und Schriftführer Anita Antoni, Beisitzer und Schriftführer Stellvertreter Brigitte Stang, Beisitzer Carola Hügel, Beisitzer Stellvertreter Edith Regner und Beisitzer Stellvertreter Franz Eberhard. Der Be-schlussvorschlag wurde einstimmig angenommen, wie auch die Bildung der Wahlbezirke in jedem Stadtteil.

Danach befasste sich der Gemeinderat mit drei vorgelegten Bauanträgen und segnete sie, nach dem Beschluss der Ortschaftsräte, ab. Beim letzten Punkt informierte Hornung über die weitere Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt. Nachdem es keine Anfragen aus dem Gemeinderat gab, informierte Hornung darüber, dass im Birkenweg in Merchingen ein weiteres Einfamilienhaus zur Unterbringung von Flüchtlingen gefunden und von der Stadt zwischenzeitlich angemietet wurde.

Die angestrebte Containerlösung ist somit vom Tisch. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019