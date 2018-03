Christoph Keppler wurde zum Ehrenmitglied ernannt

Anzeige

Neben einer Altpapiersammlung kam auch das Kartoffelfest bei der Bevölkerung sehr gut an. Eine „Haxentrachtenparty“ wurde Anfang November veranstaltet. An Heiligabend traf sich die Jugend – nach der jeweiligen Bescherung zuhause – im „Farrenstall“, um dort den restlichen Abend gemeinsam zu verbringen. Gemeinsam gefeiert wurde auch an Silvester. Zum Schluss seines Berichtes ging der Schriftführer auf die getätigten Anschaffungen ein.

Der Kassenbericht erstattete Philipp Rothengaß. Die Kasse wurde von Lukas Rothengaß und Philipp Albrecht geprüft. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Bei den Wahlen wurde der seitherige Vorsitzende Florian Stern einstimmig in seinem Amt bestätigt, wie auch sein Stellvertreter Marius Ullrich. Das Amt des Kassenwartes führt Jonathan Uihlein und das Amt des Schriftführers Julia Ullrich (Schollhof) aus. Zu Kassenprüfern wurden Lukas Rothengaß und Philipp Albrecht gewählt.

Vorsitzender Florian Stern ernannte Christoph Keppler zum neuen Ehrenmitglied. Er ist dem Jugendclub am 20. Januar 2006 beigetreten.

Unter Punkt „Verschiedenes“ bedankte sich der Vorsitzende bei allen Mitglieder, die mit ihrer Arbeit wieder für zu einem erfolgreichen Vereinsjahr beigetragen haben. Des weiteren wurden nochmals die Regeln des Putzdienstes erläutert.

Ortsvorsteherin Irmgard Frank bedankte sich in ihrem Grußwort für das große Engagement der Vereinsmitglieder und betonte, dass der Jugendclub „Farrenstall“ im Dorfleben ein fester Bestandteil und nicht mehr wegzudenken sei. Sie bat um die Mithilfe beim Bau des neu geplanten Kinderspielplatzes in Oberwittstadt.

Nachdem der Vorsitzende noch einige Veranstaltungen und Arbeitseinsätze angekündigt hatte, schloss Stern den offiziellen Teil der harmonisch verlaufenen Versammlung. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.02.2018