Das „Weihnachtsmärchen“ geht weiter

„Den ersten Glühwein der Saison gibt’s bei uns.“ Das sagt Kerstin Elsen über den kleinen, feinen Weihnachtsmarkt in Merchingen. Nach 15 Jahren ist er bereits eine Tradition geworden.

Merchingen. Adventskränze, weihnachtliche Dekoration, Kerzen, Holzarbeiten, Gestricktes, Glühwein und Waffeln – das alles und mehr bietet der Weihnachtsmarkt in der Ulmenstraße in Merchingen am Sonntag, 25.

...