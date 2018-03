Den Frühling nach Oberwittstadt geholt

Anzeige

Den musikalischen Auftakt des Konzertabends bildete die „Frühlings-Ouvertüre“ von Walter Böhme, der in dieses harmonische Werk mit „Der Mai ist gekommen“ und „Alle Vögel sind schon da“ zwei Frühlingslieder einbaute.

Patrick Stern übernahm die Moderation des Konzertes und sagte als nächsten Titel die „Amsel-Polka“ an. Auch dieses Stück passte wunderbar zur Frühlingsstimmung im Saal.

Beim anschließenden Stück „First Flight“ ging es um die ersten Flugversuche eines jungen Adlers, dem der Neckar-Odenwald-Marsch folgte. Bei der „Kleinen ungarischen Rhapsodie“ versetzten die Musiker die Besucher in die ungarische Puszta. Weiteres Highlight war „The 60’s Collection“, eine Sammlung von vier bekannten Hits der 1960er Jahre für Blasmusiker mit „Downtown“, „Simon Says“, „Venus“ und „Puppet on a String“.

Mit dem Lied „Eiger: A Journey to the summit“ erinnert der Komponist an eine wahre Begebenheit: im Alter von neun Jahren verlor John Harlin seinen Vater, der beim Versuch, den Eiger zu besteigen, in die Tiefe stürzte. Die Musiker setzten dieses Werk brillant instrumentiert in Perfektion um, was auch die Besucher begeisterte.

Weiter ging es in dem abwechslungsreichen Programm mit „A Space Suite“. Alle drei Sätze – „Take off“, „On the Interstellar Highway“ und „Spaceship Parade“, stellen eine Art Filmmusik für einen Science-Fiction-Streifen dar.

Mit dem letzten musikalischen Beitrag, „Highlights from Ratatouille“, einem actionreichen Medley für Blasorchester, war schon das Ende des Konzertes gekommen.

Nach lang anhaltendem Beifall kündigte Dirigent Christoph Stahl die Zugabe – „Auf Wiederseh’n“ – an, mit der sich die Musiker von ihrem begeisterten Publikum verabschiedeten.

Dank gab es unter anderem auch für Patrik Stern für die Moderation sowie alle Helfer, die mit zum großartigen Erfolg des Konzertes beigetragen haben.

Nach einer kurzen Pause spielten die Musikfreunde aus Niedernhall mit stimmungsvoller Blasmusik zu Unterhaltung, Tanz und geselligem Beisammensein auf. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.03.2018