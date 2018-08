Den grünen Daumen im Detail geschult

Anzeige

Wie jedes Jahr hatte sich die Familie Ullrich eine kreative Idee für das Ferienprogramm einfallen lassen.

Merchingen. Kinder im Alter von neun bis 15 Jahren konnten ihr Geschick mit Pflanzen testen. Selbst mitgebrachte und auch von der Familie Ullrich zur Verfügung gestellte Pflanzgefäße wurden bepflanzt.

In feiner Handarbeit entstanden so wunderschöne Unikate, die die Kinder mit viel Phantasie ausschmückten. Sie lernten die spezielle Technik für diese Art von Bepflanzung mit Hauswurz kennen und hatten wirklich viel Spaß dabei. Mit viel Geduld und Ideenreichtum erarbeiteten sich die Kinder ein einzigartiges bepflanztes Gefäß. Auch die drei Betreuerinnen Johanna und Julia Ullrich sowie Melanie Reizel hatten ihre Freude an den Kindern, die mit so viel Eifer dabei waren. F