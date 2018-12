Der Zentralkindergarten wird am 14. April eingeweiht

Ravenstein.Viele sportliche und kulturelle Termine umfasst der Veranstaltungskalender 2019 der Stadt Ravenstein. Zwei markante Veranstaltungen sind die Einweihung des neuen Zentralkindergartens Ravenstein in Oberwittstadt mit einem Tag der offenen Tür am 14. April und der Festakt zur Einweihung des Skulpturenradweges mit anschließenden Aktionen am 18. Mai. Die Termine im Einzelnen:

Januar: Winterfeier des TSV Oberwittstadt (5.); Jahreshauptversammlung der Feuerwehrabteilung Hüngheim (12.); Jahreshauptversammlung Feuerwehrabteilung Oberwittstadt (19.); Jahreshauptversammlung Sportangelverein Ballenberg-Unterwittstadt (20.); Jahreshauptversammlung Chorgemeinschaft Oberwittstadt (26.).

Februar: Prunksitzung Faschingsverein Merchingen (16.); Kinderfasching, Faschingsverein Merchingen (17.); Faschingsveranstaltungen der Frauengemeinschaft Ballenberg/Unterwittstadt (22., 23. und 24.).

März: Faschingsveranstaltung Fischereiverein Erlenbach (1. und 2.); Faschingsumzug in Merchingen, Umzugs Warm Up, Bienenstand Merchingen (3.); Weltgebetstag (8.); Jahreshauptversammlung Hüngheimer Freizeitclub, Mutter-Kind-Basar Ravenstein (10.); Jahreshauptversammlung TSV Oberwittstadt, Jahreshauptversammlung Feuerwehrabteilung Ballenberg, Rock im Schloss, MC Wild Tigers (30.).

April: Rockabend mit Lazy Monkeys, Freizeitverein Erlenbach (6.); Megaparty, TSV Oberwittstadt (12.); Theaterveranstaltung in Hüngheim (13. und 14.); Einweihung und Tag der offenen Tür, Zentralkindergarten Ravenstein (14.); Theaterveranstaltung in Hüngheim (18.); Theaterveranstaltung in Hüngheim (20.); Osterkonzert Musikverein Oberwittstadt (21.);

Weißer Sonntag in Hüngheim (22.); Maibaumfest im Schollhof; One-Way-Party, Jugendraum Rothausch Ballenberg (26.); Maibaumaufstellung Feuerwehr Hüngheim (27.); Jahreshauptversammlung Frauengemeinschaft Ballenberg/Unterwittstadt (28.); Maibaumaufstellung Feuerwehr Oberwittstadt, Feuerwehr Ballenberg; Fischereiverein Erlenbach; Jugendtreff Feuerwehr und Heimat-und Kulturverein Unterwittstadt; Landsknechtshaufen zu Merchingen (30.).

Mai: Böhmischer Abend mit den fröhlichen Dorfmusikanten, veranstaltet vom Musikverein Oberwittstadt (4.); Maiandacht mit anschließendem gemütlichem Beisammensein, Frauengemeinschaft Ballenberg/Unterwittstadt (5.); Irish Night, Jugendtreff Unterwittstadt (11.); Festakt Einweihung Skulpturenradweg anschließend Aktionen auf dem Skulpturenradweg, 10.30 Uhr (18.); Ravensteiner Frauenwallfahrt, organisiert von der KfD Hüngeim (22.); Ausweichtermin Festakt Einweihung Skulpturenradweg (25.);

Wahlcafe Musikverein Oberwittstadt, Weißwurstfrühstück Musikverein Ballenberg, Konfirmation in Merchingen (26.); Vatertagsparty Pumpenhaus Hüngheim (29. und 30).

Juni: Sportfest TSV Merchingen (1. und 2.); Pfingstfest MSF Einstein (8. und 9.); Fischerfest Sportanlerverein Ballenberg (20.); Malle-Party, Jugendraum Rothausch Ballenberg (22.); Patrozinium St. Johann in Ballenberg (23.); Patrozinium Peter und Paul in Oberwittstadt (30.).

Juli: Sportfest SV Ballenberg (5. bis 8.); Sommerserenade Musikverein Ballenberg (14.); Schulfest in der Grundschule Ravenstein (19.); Sportfest TSV Oberwittstadt (19. bis 22.); Patrozinium St. Margaretha in Erlenbach (21.).

August: Sommernachts-Open-Air, Jugendtreff Unterwittstadt und Heimat- und Kulturverein Unterwittstadt (2. und 3.); . Imkerfest, Imkerverein Krautheim (4.); Grillfest CDU Stadtverband Ravenstein mit Ferienprogramm (24.).

September: Grünkernfest Musikverein Oberwittstadt (8.); Schlachtfest Hüngheimer Freizeitclub (21.); Viva La Fiesta Vol. 3, Bienenstand Merchingen (28.).

Oktober: Schinkenwurstfest Gesangverein Eintracht Merchingen (3.); Schlachtfest Feuerwehrabteilung Oberwittstadt (5.); Konzert mit Mundart-Liedermacher „Wilder Paul“ KfD Hüngheim (19.), Kerwe Musikverein Merchingen (19. und 20.); Weinfest Trachtenkapelle Hüngheim (26. und 27.).

November: Martinsumzug in Oberwittstadt, Zentralkindergarten; Kerweveranstaltung SV Ballenberg (8.); Kerwe Jugendraum Rothausch Ballenberg (9.); Kerwe in Erlenbach, Fischereiverein Erlenbach, Faschingsausgrabung Faschingsverein Merchingen (11.);

Rockabend mit „PackMen“, Freizeitverein Erlenbach (16.); Patrozinium St. Gertrud in Hüngheim (17.); Besentage in Unterwittstadt (23. und 24.); Adventsausstellung in Merchingen (24.); Weihnachtsmarkt Feuerwehrabteilung Oberwittstadt (30.).

Dezember: Weihnachtskonzert Musikverein und Kirchenchor Ballenberg, Adventsfeier katholische Frauengemeinschaft Hüngheim (1.); Adventsfeier Frauengemeinschaft Erlenbach (6.); Hüngheimer Weihnachtsmarkt, Elferrat Hüngheim, Christbaumverkauf, Feuerwehrabteilung Ballenberg (14.); Jahresabschlusskonzert, Musikverein Merchingem (15.). F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018