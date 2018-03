Die blauen Tonnen kommen Mitte April

Anzeige

Ravenstein.Das Altpapier in der gesamten Stadt Ravenstein wird ab April durch blaue Tonnen abgefahren. Davor findet die Altpapiersammlung noch als Bündelsammlung statt.

Die Verteilung der blauen Altpapiertonnen beginnt ab Montag, 16. April. Durch diese Umstellung ändern sich die Abfuhrtage. In Ballenberg, Erlenbach, Oberwittstadt und Unterwittstadt findet die Abfuhr des Altpapiers immer am Donnerstag statt.

In Hüngheim und Merchingen findet die Abfuhr des Altpapiers immer am Mittwoch statt. Die Abfuhr des Altpapiers erfolgt durch Firma Inast aus Mosbach. Anders als bei der Sammlung durch Vereine muss das Altpapier bis spätestens 6 Uhr am Abfuhrtag bereitgestellt sein, unabhängig davon, ob die Sammlung noch in Bündeln oder später in blauen Papiertonnen erfolgt.