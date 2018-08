Die kalte Wasserdusche kam besonders gut an

Anzeige

Erlenbach.Trotz hochsommerlichen Temperaturen kamen am Montagnachmittag fast 20 Jungen und Mädchen zu der von der Gymnastikgruppe Erlenbach im Rahmen des diesjährigen Ferienprogramms angebotenen sportlichen Veranstaltung „Fit and Play“ ans Bürgerzentrum in Erlenbach.

Sie verbrachten dort gemeinsam mit den Betreuerinnen Tanja Stahl, Karin Bühler, Daniela Mütsch, Bär-bel Leimbach, Jule und Nicole Hennegriff sowie Swenja Walter einen sportlich aktiven Nachmittag.

Vier Teams traten an verschiedenen Stationen mit Mannschafts- und Staffelspielen gegeneinander an, wobei auch Ausdauer gefragt war. Da musste zum einen mit einem Löffel ein Slalomlauf absolviert werden und mit einer Schwimmnudel durch einen Reifen geworfen werden. Alle Mannschaften wurden mit einem Preis ausgezeichnet.