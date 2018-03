Die Musik war und ist seine große Leidenschaft

Anzeige

Teilnehmer am ersten Lehrgang

Konrad Karlein war als Landwirt im Jahre 1950 Teilnehmer am ersten Lehrgang, den die Bauernschule Gamburg abhielt. Weitere Lehrgänge zur beruflichen Fortbildung folgten. Im Jahre 1952 heiratete er die Oberwittstadter Landwirtstocher Liselotte Kern und wurde selbstständiger Landwirt. Aus der Ehe gingen zwei Töchter und der Sohn Thomas hervor, der die elterliche Landwirtschaft übernahm, die er bis heute erfolgreich und in nächster Generation mit seinem Sohn Claus-Philipp weiterführt.

Vorsitzender des Bauernverbands

Konrad Karlein setzte sich sehr bald für die Belange seiner Berufskollegen ein. 1954 übernahm er den Vorsitz des örtlichen Bauernverbandes und dazu war er von 1958 bis 1963 Vorsitzender der Landwirtschaftlichen Ein- und Verkaufsgenossenschaft Oberwittstadt. 1966 wurde Karlein in den Aufsichtsrat des Getreidelagerhauses Rosenberg gewählt, dessen Vorsitzender er von 1975 bis 1989 war.

Außer den bäuerlichen Belangen lagen dem heutigen Jubilar aber auch alle anderen Probleme seiner Heimatgemeinde am Herzen. Er rückte 1960 in den Gemeinderat ein und nach seiner Wiederwahl im Jahre 1965 bekleidete er das Amt des Bürgermeister-Stellvertreters.

Durch sein Engagement, seine Aufgeschlossenheit und seine Hilfsbereitschaft genoss er bei den Bürgern großes Vertrauen und wurde 1968 mit über 80 Prozent zum Bürgermeister gewählt. Seine Amtszeit, in der insbesondere Ortsstraßen ausgebaut wurden, endete jedoch bereits am 30. November 1971 durch die Gemeindereform mit der Bildung Ravensteins.

Doch noch bis 1980 setzte er sich als Ortsvorsteher für Oberwittstadt und als Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter für die Bevölkerung von Ravenstein ein: Im September 1980 wechselte er noch einmal seinen Beruf. Er war bei der Radarführungsabteilung 23 im Wachdienst der Bundeswehr in Lauda-Königshofen.

Musik und Gesang sind, wie er selbst sagte, nicht nur ein Hobby, sondern sein Leben. Mit ihnen entspannte sich der Jubilar. Bereits ab dem 6. Schuljahr wurde er von den Hauptlehrern Julius Bier und Franz Göbel am Klavier unterrichtet. 1940 wurde er Mitglied der ehemaligen Oberwittstadter Musikkapelle, die sieben Mann stark, unter der örtlichen Bezeichnung „Kapelle Daubenberger“ die Kriegszeit musikalisch überbrückte. Bis 1980 war er als Bassspieler aktiv.

Über das Winterhalbjahr 1941/42 absolvierte Konrad Karlein in der Stadtkirche St. Cäcilia in Mosbach ein Orgelkurs, den er mit Prüfung erfolgreich abschloss.

Danach besuchte er mehrmals kirchenmusikalische Lehrgänge im Bildungshaus St. Bernhard des Amtes für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg in Rastatt. Noch sehr jung an Jahren wurde ihm von 1946 bis 1949 das Organistenamt in Schillingstadt anvertraut. Zur gleichen Zeit lernte er bei Toni Hämmerle, dem Mainzer Komponisten, der in Oberwittstadt evakuiert war, die Tanz- und Schlagerrhythmen.

1962 übernahm Konrad Karlein die Leitung des Kirchenchors in Oberwittstadt. Dazu kam bereits 1965 die Leitung des wiedergegründeten Männergesangvereins. Diese Chöre wurden am 6. Januar 1988 zur Chorgemeinschaft Eintracht 1876 vereinigt. Von 1968 bis 1980 leitete er außerdem den Gesangverein Merchingen und von 1975 bis 2005 war er Dirigent des Kirchenchores und Gesangvereins Ballenberg. Zeitweise waren es vier Chöre, mit denen er wöchentlich arbeitete, denn einige Jahre schwang er auch sein Dirigentenstab beim Frauenchor in Krautheim. Konrad Karlein ist seinem Schöpfer dankbar, dass er bis ins hohe Alter seine Aufgabe als Organist ausüben konnte. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er den Dienst im letzten Jahr und wurde am 25. November 2017 mit einem festlichen Gottesdienst verabschiedet.

Sieben Enkel, sechs Urenkel

Seit dem Tode seiner geliebten Frau Liselotte 1996 lebt er alleine. Durch die fürsorgliche Hilfe seiner Tochter, die in Hüngheim lebt, kann er weiter in seiner gewohnten häuslichen Umgebung sein. Als Witwer pflegte Konrad Karlein einen engen Kontakt zu seiner Zwillingsschwester Benedikta. Ihr Tod im Jahre 2012 hinterließ eine große Lücke.

Der Jubilar erfreut sich an sieben Enkelkinder und sechs Urenkeln. Seinen Jubeltag verbringt er in Hüngheim im Kreise seiner großen Familie.

Die Chöre aus Oberwittstadt, Ballenberg und Merchingen werden ihm am heutigen Nachmittag mit einem Ständchen Dank und Glückwünsche aussprechen. Den Glückwünschen schließen sich die FN gerne an. F

