Die Spielgeräte dürfen ab sofort von den Kindern genutzt werden

Oberwittstadt.Nachdem der ehemalige öffentliche Spielplatz an der einstigen Grundschule in Oberwittstadt durch dessen „Umbau“ zum Zentralkindergarten nicht mehr genutzt werden konnte, war es erforderlich, einen neuen Standort zu suchen. So hat sich der Ortschaftsrat für ein neues Gelände in der Brentanostraße, in der Nähe des Pumphauses, entschieden.

In einer Informationsveranstaltung, die im Herbst vergangenen Jahres stattfand, wurden mit den vielen jungen Eltern und Kindern Ideen für die Neugestaltung gesammelt und daraus ein Konzept erarbeitet, das in einem Workshop der Bevölkerung vorgestellt wurde.

Der Ortschaftsrat hatte die Spielgeräte ausgesucht, die dem Stadtrat zur Genehmigung und Bestellung vorgelegt wurden. Diese wurden im August geliefert. Fleißige Helfer, Väter der Kinder und auch Mitglieder des Ortschaftsrates bauten in mehreren Arbeitseinsätzen die Geräte, wie Rutsche, Schaukel und Wippen, auf. Tatkräftig unterstützt durch die Mitglieder der Schlepperfreunde wurden die Geräte einbetoniert.

Weitere Arbeiten fanden in den vergangenen Wochen statt: So wurde unter der Schaukel und dem Rutschenturm spezielles Fallschutzmaterial eingebaut. Wie Klaus Schmitt erklärte, habe mittlerweile auch die Abnahme der Spielgeräte durch den TÜV stattgefunden. Die dabei festgestellten zwei kleineren Mängel wurden am Samstag durch freiwillige Helfer behoben – und somit darf der Spielplatz ab sofort von den Kindern genutzt werden. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018