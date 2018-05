Diskussionsfreudig, aber immer auf Ausgleich bedacht

Anzeige

Erlenbach.Gerhard Volk, der seit 18 Jahren Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Ravenstein ist, darf als Urgestein der CDU im östlichen Bauland bezeichnet werden. Er feiert morgen, Donnerstag, seinen 80. Geburtstag. Von 1978 bis 2009 kämpfte Gerhard Volk als Ortsvorsteher der Gemeinde Erlenbach vehement für die Verbesserung der Infrastruktur der Gemeinde und konnte erfolgreich viele Projekte zum Abschluss bringen.

Von 2004 bis 2014 war er Mitglied im Gemeinderat der Stadt Ravenstein, seit 2000 bis heute ist er Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Dorfflurbereinigung Ortslage Erlenbach. Der Jubilar, der immer auf Ausgleich bedacht war, ging keiner Diskussion aus dem Wege, wenn es galt, einen fundierten Vorschlag für ein Projekt in die Tat umzusetzen. Auch Fahrten zu Entscheidungsträgern nach Stuttgart nahm er dafür in Kauf. Gerhard Volk wurden viele Ehrungen und Auszeichnungen zuteil, unter anderem: die Ehrennadel in Gold des Gemeindetags Baden-Württemberg im Juli 2002 für Verdienste um Bürger und Gemeinde, Auszeichnung vom Gemeindetag im Jahr 2014 für 40-jährige kommunalpolitische Tätigkeit und die Bürgermedaille der Stadt Ravenstein im Jahr 2014.

Gerhard Volk erblickte am 10. Mai 1938 in Erlenbach als Sohn der Eheleute Hugo und Maria Volk, geborene Johmann, das Licht der Welt. In seinem Geburtsort wuchs er auf und schloss 1952 die Volksschule ab. Im Anschluss absolvierte er die landwirtschaftliche Berufsschule in Ballenberg und danach die landwirtschaftliche Fachschule Krautheim.