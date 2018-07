Donald Gulden spendete 75 Mal Blut, Christian Harlacher 50 Mal

Anzeige

Merchingen.In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Unterwittstadt stand die Ehrung von Blutspendern im Mittelpunkt.

Nach der Begrüßung durch Ortsvorsteher Erik Pfeiffer bemängelte ein Unterwittstadter bei den „Bürgerfragen“, dass die Hecke am Gehweg der Kreisstraße Ortsausgang Ballenberg nicht zurückgeschnitten ist und man schon die Kreisstraße betreten muss. Der Ortsvorsteher sagte hierzu, dass der Grundstücksbesitzer von der Stadtverwaltung angeschrieben wird.

Eine Bürgerin regte an, am Spielplatz sowie am Ortsausgang nach Oberwittstadt am neuen Radweg Abfallbehälter für Hundekot aufzustellen, deren Beschaffung durch einen örtlichen Verein möglich wäre. Abzuklären wäre aber die entsprechende Leerung.