Edgar Rupp bleibt Vorsitzender

Ballenberg.Auf ein aktives und sehr erfolgreiches Vereinsjahr blickte der Musikverein Ballenberg in seiner Generalversammlung im Gasthaus „Ochsen“ zurück, in deren Mittelpunkt neben den einzelnen Berichten auch Neuwahlen standen.

Der seitherige Vorsitzende Edgar Ruppert wurde einstimmig wiedergewählt. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder listete Schriftführerin Doris Lang in ihrem Jahresbericht für das abgelaufene Vereinsjahr eine Vielzahl von Aktivitäten auf.

Wie sie betonte, hatte der Musikverein im Jahr 2017 23 öffentliche Auftritte, wobei besonders die Sommernachtsserenade, das Promenadenkonzert in der Wandelhalle in Bad-Mergentheim und das mit dem Kirchenchor und Gesangverein gemeinsam durchgeführte vorweihnachtliche Konzert in der St. Johannes Kirche zu erwähnen sind. Seit längerer Zeit wurde wieder ein Ferienprogrammpunkt durchgeführt.