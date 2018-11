„Ein wertvoller Arbeitgeber für den Kreis“

unterwittstadt.Der Minister für Verbraucherschutz und Ländlichen Raum, Peter Hauk, durfte auf Einladung des CDU-Stadtverbands hinter die Kulissen der Firma „Nied-Paletten“ in Unterwittstadt blicken und sich dabei einen Eindruck von dem mittelständischen Betrieb verschaffen, bei dem moderne robotergestützte Maschinen für die Produktion verwendet werden. Wie Beate Nied erklärte, werde es für die Mittelständler immer schwerer, geeignete Arbeitskräfte zu finden. Das Unternehmen ist laut Hauk mittlerweile einer der größten Palettenhersteller in Deutschland mit einer Arbeitskapazität von 120 000 Kubikmeter Rundholz jährlich. „Nied“ sei auf Spezialpaletten spezialisiert, die für den Kunden individuell hergestellt werden können. „Für den Kreis ist das Unternehmen mit seinen 42 Beschäftigten ein wertvoller Arbeitgeber“, so der Minister.

Geschäftsführer Hartmut Nied gab bekannt, dass man 1991 mit einem Sägewerk angefangen und dieses im Jahr 1993 mit der Fertigung von Paletten erweitert habe. 2014 wurde die Produktion des Sägewerks eingestellt und danach ausschließlich Paletten gefertigt. „Bei der Produktion verbinden wir traditionelle Handarbeit mit modernen, robotergestützten Maschinen, um die gestellten Anforderungen und benötigten Stückzahlen problemlos umsetzen zu können. Es werden Einwegpaletten, CP-Paletten, Sonderpaletten, Kisten und Verschläge hergestellt.“ Mittlerweile würden täglich 9000 Paletten produziert. In diesem Jahr sei die Trockenkapazität erweitert worden – von drei auf sechs Kammern. Sämtliches Abfallholz werde in der werkseigenen Holzschnitzelanlage verbraucht. jüh

