Einblicke in Logistik-Alltag

Ballenberg.Zum ersten Mal fand dieses Jahr das Kinderferienprogramm des Musikvereins Ballenberg bei der Spedition Rüdinger in Altkrautheim statt. Zehn Kinder aus Ravenstein und zehn Kinder aus Krautheim blickten hinter die Kulissen des Familienunternehmens. Die Kinder wurden in Gruppen eingeteilt, wobei jede Gruppe drei Stationen absolvierte und ihnen der Logistikalltag spielerisch näher gebracht wurde. Zuerst war ihre Geschicklichkeit in einem aufgebauten Hubwagenparcours in der Umschlaghalle gefordert. Danach stand eine kleine Rundfahrt mit dem Lkw zu den Lagerhallen in Dörzbach und wieder zurück auf dem Programm. Die Buben und Mädchen hatten die Chance, den einen oder anderen Mitarbeiter mit Fragen zu seinem Berufsalltag zu löchern, bevor es zur dritten und letzten Station weiterging. Dort standen die Kinder vor der Aufgabe, Bauklötze in eine vorgegebene Lkw-Ladefläche zu verstauen, um den Job der Disponenten besser zu bestehen. Nach einem spannenden Nachmittag, der allen sehr viel Spaß bereitete, kehrten sie mit besonderen Eindrücken wieder zurück. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018