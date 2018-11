„Eine Lehrerin mit Herz und Verstand“

Für die kleinen Grund-schüler war die Feier von Rektorin Doris Bartle zum 40-Jahr-Jubiläum ein besonderer Schultag, auf den sie sich besonders vorbereiteten.

Ravenstein. Mit schönen und passenden Liedern und Gedichten verschönerten die Grundschüler in Ravenstein die Feierstunde zum 40-Jahr-Jubiläum von Rektorin Doris Bartle in der Aula der Schule.

Zahlreiche Ehrengäste

Wie die Jubilarin in ihrer Begrüßung sagte, schätze sie es sehr, dass so viele Ehrengäste zu ihrem Dienstjubiläum als Lehrerin gekommen sind. Die Schüler der ersten und zweiten Klasse unter der Leitung von Lehrerin Michaela März sangen der beliebten Pädagogin ein frohes Lied zum Jubiläum. Anschließend folgten die Kinder der dritten und vierten Klasse, die mit Gedichten und kleinen Geschenken gratulierten.

Schulamtsdirektor Peter Frey ging in seiner Ansprache auf den schulischen Werdegang von Rektorin Doris Bartle ein und betonte, dass sie heute in diesem schönen und würdigen Rahmen ein außergewöhnliches und besonderes Dienstjubiläum feiern könne. Zurückblickend stelle man sich die Frage, so Frei, wo diese 40 Jahre Schuldienst geblieben seien, in der ihre eigene Bilanz sehr positiv ausgefallen ist.

Nach der Schulzeit erfolgte ein Studium an der Universität in Würzburg, danach begann der Schuldienst im Jahr 1986 an der Grundschule in Amorbach. Seit 26 Jahren sei sie nunmehr als Lehrerin in Merchingen. Seit 1997 Schulleiterin und im Jahre 2002 wurde Bartle zur Rektorin ernannt. „In dieser langen Schulzeit gab es viele Erlebnisse und Erfahrungen. Dazu gehören auch viele Begegnungen mit Kollegen“, so Frey.

Die Arbeit mit den Kindern –manchmal auch anstrengend – machte ihr als engagierte Lehrerin viel Spaß, was man beim munteren Auftritt der Kinder zu Beginn der Feier deutlich sehen konnte. Mit großer Anerkennung und Dankbarkeit könne die Jubilarin auf ihre pädagogisches Arbeit zurückblicken. Dass heute auch die gesamte Schulgemeinde hier anwesend sei, zeige die hohe Wertschätzung der Rektorin und auch den Respekt ihrer schulischen Arbeit zum Wohle der Kinder. „Sie ist eine Lehrerin mit Herz und Verstand“, sagte der Schulamtsdirektor, der ihr für ihre weitere Arbeit an der Schule noch viel Freude und Gesundheit wünschte und die Dankesurkunde des Landes überreichte.

Hohes Fachwissen gelobt

Die Grüße der Stadt und des Gemeinderates überbrachte der stellvertretende Bürgermeister Thomas Hornung.

Dieses Dienstjubiläum sei ein wichtiger Zeitabschnitt im Berufsleben von Rektorin Bartle. Nach dem Studium stellte sie sich den Herausforderungen an ihrem Arbeitsplatz, der Schule, wo sie den richtigen Weg fand.

Hornung lobte ihr hohes Fachwissen, das sie ihren Kollegen stets weitergebe. Er gratulierte der beliebten Rektorin zu diesem außergewöhnlichen Dienstjubiläum und dankte persönlich und auch in Namen der Stadt für ihren hohen pädagogischen Einsatz an der Grundschule der Stadt und überreichte ein Präsent sowie ein Blumengebinde.

Marina Müller überbrachte die Glückwünsche im Namen des Eltern. Es sei ein ganz besonderes Jubiläum, das man heute hier feiern könne. In dieser langen Dienstzeit müsse man sich immer auf neue Persönlichkeiten, Kinder und Kollegen einstellen und zudem auf die stets wechselnde Bildungspolitik reagieren, um gleichzeitig Schülern, Eltern und Kollegen gerecht zu werden.

Freude an der Arbeit

„Sie legen gemeinsam mit dem Kollegium den Grundstein für eine gute schulische Ausbildung der Kinder, sie fördern und fordern“, sagte die Elternbeiratsvorsitzende. Hierfür sprach sie der Rektorin im Namen der Eltern ihren Dank aus. Für die Zukunft wünschte die Vorsitzende weiterhin viel Freude bei der Arbeit an der „kleinen familiären Schule“ in Merchingen und überreichte ein Präsent.

Für das „kleine“ schulische Kollegium sprach Melina Föhl, die der Rektorin für ihr 40-jähriges pädagogisches Wirken im Schuldienst dankte. Sie überreichte einen Blumenstrauß als kleines Zeichen der guten Zusammenarbeit und des Einsatzes mit dem Wunsch, dass die „Chefin“ auch in Zukunft noch viel Freude an ihrer Arbeit habe.

Gesanglicher Beitrag

Einen gesanglichen Beitrag zum Berufsjubiläum gab es von den beiden Altbürgermeistern Horst Weber, der das „Ravenstein-Lied“ anstimmte, und von Karl-Heinz Börkel, der sich als perfekter Gitarrenspieler erwies, begleitet wurde.

Dieser stimmte dann noch das Lied „Hohenloher Land“ an, bevor sich die Jubilarin in ihrem Schlusswort sowohl bei den Schülern für ihren schönen Beiträge als auch den Rednern für ihre guten Wünsche bedankte. In einem kurzen Rückblick ging sie nochmals auf ihr langes Berufsleben als Lehrerin ein. In den verschiedenen Schulstationen gab es jedoch auch manchen Stolperstein zu überwinden und gute und weniger gute Erfahrungen.

„Als Team funktionieren“

Seit 26 Jahren ist sie nunmehr an der Grundschule in Ravenstein. An einer solch kleinen Grundschule sei es von besonderer Bedeutung, dass das Kollegium als Team funktioniert und sich gegenseitig unterstützt, denn die Aufgaben verteilten sich nur auf wenigen Schultern.

Wenn man der Politik, so Bartle, glauben dürfe, sei die Bildung der Kinder eine ganz große Zukunftsaufgabe in den nächsten Jahren.

Auch nach 40 Jahren Schuldienst stelle sie sich dieser Aufgabe noch immer gerne. „Die Kinder haben mir mit ihrem Auftritt eine große Freude bereitet“, sagte Doris Bartle, die sich auch für die gute Unterstützung und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Schulamtsdirektor Frei, dem gesamten Kollegium, dem Elternbeirat und der Stadt bedankte. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018