Eine „Wohlfühloase“ für die Mitarbeiter

Die Otto Schimscha Metallbau GmbH hat am vergangenen Wochenende ihre neue Betriebskantine am Firmenstandort Erlenbach offiziell eingeweiht und eröffnet.

Erlenbach. Im Rahmen der jährlichen Unternehmensfeier hat Diplom-Designerin (FH) Christiane Barthel aus Bad Mergentheim vor rund 100 Mitarbeitern symbolisch einen überdimensionalen Schlüssel zur neuen Betriebskantine an Geschäftsführer Johannes Schimscha übergeben. Die Kantine ist Teil einer Investitionsoffensive.

Keine „hippe Lounge“

„Der Unternehmensführung war es von Anfang an wichtig, eine Kantine zu schaffen, in der sich ihre Mitarbeiter wohlfühlen“, sagte Christiane Barthel auf der Feier.

Dementsprechend sei es bewusst keine „hippe“ Mittagslounge geworden, in der man sich zum Essen erstmal umziehen müsse. Johannes Schimscha betonte: „Eine wichtige Philosophie unseres Unternehmens lautet, dass wir die Erwartungen unserer Kunden immer wieder übertreffen wollen. Ich hoffe, das ist uns mit dieser Begegnungsstätte auch gegenüber unserem wichtigsten Kapital, den Mitarbeitern, gelungen.“

So gebe es große Tische fürs Zusammensitzen, hohe Tische für den Fernblick und runde für die Kommunikation. Ein besonderes Highlight ist die sogenannte Box – ein Wohlfühlbereich innerhalb des Raumes mit gemütlichen Sitz- und Liegeflächen. „Wir rufen explizit dazu auf, die äußeren genau wie die inneren Rückzugsmöglichkeiten zu nutzen – für sich selbst, aber auch, um mit Kollegen ins Gespräch zu kommen“, so Schimscha, der das mittelständische Unternehmen gemeinsam mit seinen beiden Brüdern Thomas und Michael führt. Die Zeit der sterilen Betriebskantine sei vorbei.

Christiane Barthel erläuterte das Konzept: „Wir haben ganz bewusst mit dem Thema Fabrikcharakter gespielt und die Haptik der rohen Materialien weitergeführt. Angerosteter Stahl, Holz, Fabrikleuchten, Stühle, wie aus einem alten Lager zusammengetragen. Gleichzeitig herrscht eine Atmosphäre, die das Thema Technik modern und komfortabel interpretiert.“ Die Betriebskantine, die auch mit einer weitläufigen Außenterrasse aufwarten kann, ist im Obergeschoss des 8500 Quadratmeter großen Neubaus angesiedelt.

Neue Beschichtungsanlage

Auch direkt darunter investiert die Firma Schimscha große Summen. In der weitläufigen Halle im unteren Bereich des Gebäudes entsteht derzeit eine neue Pulverbeschichtungsanlage. Sie soll nach den Betriebsferien im Sommer 2019 endgültig in Betrieb genommen werden. In diesem Jahr wurden bereits wichtige Investitionen in den Umweltschutz getätigt, etwa in eine neue LED-Beleuchtung und die Modernisierung der Heizungsanlage. Im November erfolgt zudem das Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 50001. „Die Kapazitätserweiterungen genau wie die Zertifizierungen sind eine Investition in unsere gemeinsame Zukunft. Wenn wir diese Projekte erfolgreich abgeschlossen haben, sehen wir uns auf lange Sicht sehr gut aufgestellt“, sagte Geschäftsführer Johannes Schimscha. Das gesamte Investitionsvolumen der Firma im Jahr 2018 und bis Ende August 2019 beträgt 2,1 Millionen Euro. Das Traditionsunternehmen, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1896 zurückreichen, ist auf die Produktion von Gehäusen, Schaltschränken, Maschinenverkleidungen und Sonderkonstruktionen aus Stahlblech, Edelstahl und Aluminium für die Elektro- und Maschinenbauindustrie spezialisiert.

130 Mitarbeiter

Auch die Fahrplananzeigetafeln auf Bahnhöfen und Flughäfen stammen größtenteils von Schimscha. Der Betrieb, der über den Dächern des Ravensteiner Stadtteils Erlenbach zu Hause ist, wächst kontinuierlich und beschäftigt aktuell circa 130 Mitarbeiter.

