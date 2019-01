Engagement gewürdigt

Merchingen.Zur Jahreshauptversammlung trafen sich zahlreiche Mitglieder des „Fördervereins Roter Hahn Ravenstein 08“. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Martin Schimmel-Kunz ließ Schriftführer Werner Attinger das vergangene Jahr nochmals Revue passieren.

Er erinnerte unter anderem an die Maiwanderung und das Sonnwendfeuer, an die Übergabe von drei vom Verein beschafften Laptops an den DRK-Ortsverein Ravenstein, die Jugendfeuerwehr und an die Abteilungswehr Merchingen. Die Jugendfeuerwehr richtet jedes Jahr im Rahmen des Ferienpro-gramms ein Zeltlager am Badesee der AWN in Bödigheim aus. Hierzu überreichte der Vorstand des Ver-eins einen Zuschuss an die Lagerleitung. Den Kassenbericht erstattete Manfred Parstorfer. Er vermeldete einen positiven Kassenstand. Anja Helmecke und Thomas Otterbach bescheinigten der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Abteilungskommandant Christoph Müller bedankte sich für das Engagement des Fördervereins und wünschte weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit der Abteilungs-wehr Merchingen. Und er brachte nochmals seine Freude über die Fahrzeuge und die zwei Ladegräten für die Feuerwehrfahrzeuge zum Ausdruck. F

