„Faszinierende Welt der Wildbienen“ im Fokus

Dass es eine Wildbiene aufs „Insekt des Jahres“-Treppchen geschafft hat, freut auch die Mitglieder des Imkervereins Bauland. Hubert Stahl gab den FN Einblick in die Welt der Honigsammler.

Ravenstein. 2019 stehen die Wildbienen ganz im Fokus, denn neben der „Senf-Blauschillersandbiene“ als Wildbiene des Jahres, wurde die „Rostrote Mauerbiene“ zum „Insekt des Jahres“ gewählt.

Dass es dieses Jahr auch eine Wildbiene auf das Treppchen des „Insekts des Jahres“ geschafft hat, freut viele Umweltschützer, denn: Die Wahl hilft, die Aufmerksamkeit auf die faszinierende Welt der Wildbienen zu lenken und dafür zu sensibilisieren, wie gefährdet viele der noch rund 560 Wildbienenarten in Deutschland sind.

„Viele denken bei der Blütenbestäubung nur an die Honigbiene. Dass die Wildbienen vor allem bei schwierigeren Witterungsbedingungen einen großen Teil der Bestäubungsleistung übernehmen, ist oft nicht bekannt“, so Biologin Julia Mack, Mitarbeiterin des Projekts „Blühende Naturparke“, an dem sich auch der Naturpark Neckartal-Odenwald beteiligt – und zwar seit dem vergangenen Jahr.

Das „Insekt des Jahres“, die „Rostrote Mauerbiene“ ist hingegen noch nicht bedroht. Ein Grund dürfte ihr Nistverhalten und ihre Ernährungsweise sein: Mauerbienen nisten oberirdisch und nutzen verschiedenste Nistplätze wie totes Holz, lockeres Gestein, Lehmwände oder auch Nisthilfen.

Hinsichtlich ihrer Ernährung ist sie sehr anpassungsfähig und sammelt an mindestens 19 verschiedenen Pflanzenfamilien. Um das acht bis 14 Millimeter große Insekt im eigenen Garten zu bestimmen, muss man auf die rostrote Behaarung achten.

Der Name der „Wildbiene des Jahres“ wirkt erst einmal komplizierter: Die „Senf-Blauschillersandbiene“. Allerdings hat er seine Berechtigung: Für eine Biene doch überraschend, schimmern die Flügel und der Hinterleib dieser Art typisch blau. Auch die beachtliche Körpergröße von 13 bis 15 Millimetern fällt auf.

Die Sandbiene nistet wie 75 Prozent aller Wildbienen unterirdisch und bevorzugt dabei regengeschützte Plätze an Steilwänden in Sand, Löss oder Lehm. Hauptsächlich ernährt sie sich von Pollen und Nektar des Ackersenfs und kommt daher fast ausschließlich in Ackerbaugebieten vor.

Doch heutzutage haben intensive Feldwirtschaft mit nur noch wenigen Kulturpflanzen, aber auch großflächig genutzte Pflanzenschutzmittel die Biene vielerorts verdrängt.

„Um die Art zu unterstützen, können wir ihr wieder mehr Lebensraum und Nahrung bieten: nur spärlich bewachsene, regenfreie und sandige Bodenstellen können in unserem Umfeld geschaffen und bewahrt werden. Auch der insektizidfreie Anbau von Ackersenf, Raps, Weiß-Senf, aber auch Barbarakraut oder Acker-Rettich ist für das Überleben der Art unbedingt notwendig“, heißt es in einer Mitteilung von Michaela Kahl vom Naturpark Neckartal-Odenwald.

„Auch uns Imker freut es, dass mit dieser Wahl die Aufmerksamkeit auf die faszinierende Welt der Wildbienen gelenkt wird“, so Hubert Stahl, Imker in Ravenstein und Mitglied im Imkerverein Bauland, der im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten erklärte: „Das dramatische Insektensterben in den vergangenen Jahren könnte dazu führen, dass viele Wildbienenarten aussterben, bevor wir sie richtig kennen.“

Eigentlich hätte es ja schon immer so sein sollen, dass die Imker sich nicht nur als „Lobbyisten“ der Honigbiene verstehen, sondern auch mit gleichem Nachdruck für die Wildbienen eintreten, so Stahl, denn: „Überall dort, wo wir eine intakte, abwechslungsreiche Landschaft haben, geht es der Honigbiene, den Wildbienen und allen Bestäubern gut.“

Stahl: „Manche mögen die Ansicht vertreten, dass in unserer Region alles noch in Ordnung wäre, da es doch überall Hecken und Streuobstwiesen gibt. Schaut man aber genau hin, verschwinden diese Rückzugsgebiete oder sind höchstens noch als unzusammenhängende Flecken in der Landschaft zu finden. Leider verschwinden auch bei uns im ländlichen Raum immer mehr naturnahe Gärten und werden durch lebensfeindliche Steingärten abgelöst.“

Rückzugsgebiete verschwinden

Aktuell werde von einigen Seiten argumentiert, dass die Wildbienen durch die übermächtige Konkurrenz der Honigbienen in Gefahr geraten sind, so der Imker weiter. „Dies erscheint an der falschen Stelle angesetzt. Die Wildbienen und generell die Insekten sind soweit zurückgedrängt worden, weil sich in der ausgeräumten Landschaft das Nahrungsangebot drastisch verringert hat, es keine Nistgelegenheiten mehr gibt und Insektizide ihre volle (geplante) Wirkung entfalten.“

Zu dieser Problematik werde schon seit Jahrzehnten viel geredet und viel zu Papier gebracht. „Bereits auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro wurde in der Biodiversitäts-Konvention die Notwendigkeit festgeschrieben, das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit für die Bedeutung der biologischen Vielfalt zu stärken.“

Stahl: „Inzwischen sollten wir alle wissen: Die Biodiversität ist überlebenswichtig für uns Menschen. Die biologische Vielfalt ist Grundlage dafür, dass wir Nahrungsmittel, Trinkwasser, Medikamente, Brennstoffe aus der Natur erhalten. Diese ’Ökosystem-Dienstleistungen’, wie beispielsweise die Bestäubung der Kultur- und Wildpflanzen durch Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten, gehören zu unseren Lebensgrundlagen. Wollen wir den Ast absägen, auf dem wir sitzen?“

Ohne die Honigbiene, die Wildbienen und die übrigen Bestäuber gäbe es keine Erdbeeren und Pflaumen, auch Äpfel und Kirschen und fast alle weiteren Gartenprodukte würden uns fehlen.

„Wir Menschen sind abhängig von gut funktionierenden Ökosystemen und ihren „Dienstleistungen“, die für Lebensräume mit sauberem Wasser, reiner Luft und gesunden Böden sorgen“, so Stahl.

Der Mensch greife massiv in die natürlichen Abläufe ein – zum Schaden der Natur. „Es ist jetzt allerhöchste Zeit zu handeln – für die Natur und auch für unsere eigene Lebensqualität“, so der Imker aus Ravenstein, der hinzufügte: „Jeder kann in seinem Umfeld, beginnend im Hausgarten, in den Randbezirken der Dörfer und draußen in der freien Natur Lebensräume für Insekten schaffen. Jeder kann für sich alleine etwas tun. Noch besser und wirkungsvoller können Veränderungen erreicht werden, wenn alle gesellschaftlichen Gruppen zusammenarbeiten.“

