Filmabend stieß bei Mädchen und Jungen auf Begeisterung

Merchingen/Erlenbach.In der vergangenen Woche fand die erste Aktion der ökumenischen Gruppe der Kirchengemeinde Ravenstein im Bürgerzentrum in Erlenbach statt. Kinder zwischen sechs und 13 Jahren stehen dabei im Fokus der Gruppenarbeit.

Das zehnköpfige Team aus katholischen und evangelischen Mitarbeitern betreut derzeit die 53 Kinder, die zum Filmabend ins Bürgerzentrum gekommen waren. Sie erlebten einen Filmabend in einer tollen Gemeinschaft, mit Getränken, Popcorn und Chips, umrahmt von biblischen Geschichten. Gestartet wurde gleich nach der Begrüßung mit dem Lied „Laudato si“. Danach hörten die Kinder Geschichten von Jesus, wie dieser verschiedenen Menschen begegnet ist und immer gerne die Gemeinschaft mit Menschen gesucht hat. Danach startete der spannende aber auch lustige Film „Yoko“, der einige Parallelen mit dem vorher gehörten Handeln von Jesus aufwies.

„Die Zahl der Kinder, die bereits an Aktionen teilgenommen hat, liegt schon weit über 100, so dass man sich vom Betreuerteam keine Sorgen machen muss, denn man sieht deutlich, dass die Arbeit von den Kindern angenommen wird und Früchte trägt“, so die Leiterin Johanna Ullrich.

Ein besonderer Dank galt an diesem Abend neben den fleißigen Mitarbeitern der drei Vereine, die für die Gruppe großzügig gespendet haben. Ein Scheck in Höhe von 250 Euro wurden vom Musikverein, dem Gesangverein und dem „Bienenstand“ Merchingen an Johanna Ullrich, stellvertretend durch Ralf Kallab, Annemarie Schmidt-Knotz sowie Alina und Janina Stang übergeben. Der Erlös stammt aus dem gemeinsamen veranstalteten vorweihnachtlichen Konzert in der evangelischen Kirche in Merchingen.

Johanna Ullrich bedankte sich für den großzügigen Betrag und das besondere Engagement der drei Vereine, die damit die wichtige Arbeit der Ökumene in allen Ravensteiner Stadtteilen unterstützen.

Die nächste Aktion der Gruppe wird, wie Johanna Ullrich sagte, am 25. Mai ganz unter dem Motto „Spiele im Freien“ stehen. Dazu sind wieder alle Kinder aus den Ravensteiner Stadtteilen willkommen. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019