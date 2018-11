Finanziell ist 2017 „ein ausgesprochen gutes Jahr“ gewesen

Ravenstein.Erfreuliche Zahlen wurden dem Ravensteiner Gemeinderat bei der Vorstellung der Jahresrechnung 2017 präsentiert. Finanziell sei es für die Stadt „ein ausgesprochen gutes Jahr“ gewesen, wenn auch nicht alle geplanten Investitionen getätigt wurden.

Hornung, bedankte sich beim ehemaligen Stadtkämmerer Franz Eberhard, der bei der Erstellung der Jahresrechnung mitgewirkt hat – und das umfangreiche Zahlenwerk präsentierte.

Dabei betonte Eberhard, dass die Beratung und Verabschiedung des Haushalts- und Wirtschaftsplans in der Gemeinderatssitzung am 22. Februar 2017 Thema war. Von dem Gesamtvolumen (7 736 925 Euro) entfielen auf den Verwaltungshaushalt 6 255 725 Euro und den Vermögenshaushalt 1 481 200 Euro. Es war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Ein Nachtragshaushalt wurde 2017 ebenfalls nicht erstellt. Das Rechnungsergebnis erhöhte sich im Vergleich zu den Planansätzen 2017 um 997 477 Euro. Dies waren im Verwaltungshaushalt plus 647 623 Euro (10,35 Prozent), im Vermögenshaushalt plus 349 854 Euro (23,62 Prozent) – was im Gesamthaushalt eine Steigerung um 12,89 Prozent bedeutete.

Bei der Darstellung der Finanzsituation wurde deutlich, dass die Gemeinde im vergangenen Jahr kräftig investiert hat, zum Beispiel in den Um- und Neubau des Zentralkindergartens in Oberwittstadt und in die Erschließung von Baugebieten.

„Spitzenwerte“

Wenn man die Einnahmen im Verwaltungshaushalt betrachte, gab es „Spitzenwerte“ beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 1 520 680 Euro und den Schlüsselzuweisungen (1 316 029 Million Euro). An Gebühren und Entgelten sind 769 235 Euro eingegangen. Die Gewerbesteuer mit 574.489 Euro hat sich gegenüber 2016 fast verdoppelt. Erfreuliche Einnahmen gab es auch aus dem Waldhaushalt (Überschuss von 138 420 Euro).

Die größten Ausgabenpositionen im Verwaltungshaushalt waren die Personalausgaben mit 1 720 339 Euro, die FAG-Umlage mit 692 428 Euro, die Zahlung der Kreisumlage mit 955 614 Euro sowie der Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 1 428 504 Mio. Euro. Es konnte eine sehr erfreuliche Zuführung in Höhe 1 054 764 Millionen Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Sie hat sich gegenüber dem geplanten Ansatz um rund 765 000 Euro erhöht.

Der Vermögenshaushalt umfasst ein Gesamtvolumen von 1 831 000 Euro. In Baumaßnahmen wurden insgesamt 1 181 911 Euro investiert. Kredite wurden in Höhe von 100 400 Euro getilgt, und der Betrag von 438 478 Euro wurde der Rücklage zugeführt.

Als Schwerpunkte im Rechnungsjahr 2017 nannte Eberhard die Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeuges mit 138 748 Euro, Ausgaben für die „Alte Schule“ in Hüngheim (54 868 Euro), Neubau der Kindertagesstätte Ravenstein (700 000 Euro), Erschließung Baugebiet Bauersäcker in Hüngheim (218 000 Euro) sowie den Ausbau von Brunnenstraße/Weinbergweg in Unterwittstadt mit 63 162 Euro.

Die Flurbereinigung in Ober- und Unterwittstadt schlug mit 54 500 Euro zu Buche und der Grundstückserwerb in Höhe von 123 738 Euro.

Pro-Kopf-Verschuldung: 661 Euro

Die Verschuldung der Stadt konnte von anfangs (Stand 31. Dezember 2016) von 1 984 100 Euro auf 1 883 700 Euro zum Jahresende 2017 reduziert werden. Von der Neuaufnahme von Krediten konnte abgesehen werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist somit im Kernhaushalt – mit Stand vom 31. Dezember 2017 – auf 661,64 Euro gesunken.

Die Rücklage der Stadt lag zum 31. Dezember 2017 bei 1 125 215 Euro und deutlich über dem vorgeschriebenen Mindestbetrag der Gemeindehaushaltsordnung von 130 855 Euro. Haushaltsreste wurden in Höhe von rund 500 000 Euro gebildet.

Dann gab Franz Eberhard im Einzelnen die Zahlen des Jahresabschlusses 2017 der Wasserversorgung bekannt. Die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan betrugen 515 848 Euro und im Vermögensplan 426 977 Euro. Es konnte ein Jahresgewinn von 54 918 Euro erzielt werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung bei der Wasserversorgung lag bei 369,98 Euro.

Insgesamt wurden 2017 118 750 Kubikmeter Wasser verkauft. Das Wirtschaftsjahr verlief laut Eberhardt „nach den Planungen“. Für seine Ausführungen gab es spontanen Beifall des Gremiums.

Grundsätzlich müsse man sagen, dass die Jahresrechnung 2017 ein „tolles“ Ergebnis beinhaltet, so Ortsvorsteher Jürgen Ullrich. Man habe derzeit eine gute Konjunktur – und die Wirtschaft laufe ebenfalls gut, was man an den hohen Gewerbesteuereinnahmen der Stadt sehen könne. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt sei auch sehr hoch, es seien aber auch einige geplante Investitionen nicht getätigt worden. Ullrichs Dank galt auch der Verwaltung für die gute Arbeit.

Ortsvorsteher Clemens Walz bemängelte ebenfalls, dass im Haushalt geplante Maßnahmen nicht wie beschlossen umgesetzt wurden. Es sehe finanziell alles gut aus, aber defekte Straßen gebe es immer noch. Hornung entgegnete, dass verschiedene Maßnahmen geplant waren, aber aus bestimmten Gründen nicht umgesetzt werden konnten.

Die Feststellung der Jahresrechnung 2017 sowie der Jahresabschluss der Wasserversorgung erfolgte einstimmig. Zur Kenntnis nahm der Gemeinderat auch den vorgetragenen Beteiligungsbericht der Wasserversorgung Bauland.

