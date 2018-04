Flüchtlinge sorgten für Diskussionsstoff

Anzeige

Nach der Begrüßung wurde unter „Bürgerfragen“ das brisante Thema der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in Ravenstein behandelt. Bürgermeister von Thenen sagte, dass er dem Gemeinderat vorschlagen werde, vom Ortschaftsrat Merchingen einen geeigneten Standort einer Containerwohnanlage genannt zu bekommen. In einer Einwohnerversammlung wolle man sich dann den Bedenken der Bürger widmen.

Zur Einleitung nannte der Bürgermeister einige Zahlen und legte detaillierte Fakten vor. Wie er betonte, sind derzeit 722 Flüchtlinge im Neckar-Odenwald-Kreis, davon 575 in Gemeinschaftsunterkünften und 147 in Wohnungen untergebracht. Davon erfüllen 293 gegenwärtig die Voraussetzung für die Anschlussunterbringung. „Und genau um diese Flüchtlinge geht es bei uns in Ravenstein“, so das Stadtoberhaupt.

Nach dem Verteilerschlüssel bestehe für die Stadt derzeit eine aktuelle Verpflichtung von 71 Flüchtlingen, die noch aufzunehmen sind. Er gehe davon aus, dass diese Zahl nicht voll ausgeschöpft werden wird, was die letzten Jahre zeigten. Das Landratsamt teilte der Verwaltung mit, dass bis Ende Mai eine Zuweisung von 34 Personen erfolgt, auch in Erwartung einer Rückantwort bis zum 30. April.

Bereits im Vorfeld der Sitzung hatte Merchingens Ortsvorsteher Ullrich sein Gremium zu einer nichtöffentlichen Sitzung einberufen. Bürgermeister von Thenen war nach eigenen Worten nicht zu dieser Sitzung eingeladen. „Dadurch hat sich viel aufgeschaukelt“, so das Stadtoberhaut. Bei der Sitzung seien die Ortschaftsräte überein gekommen, dass der Turnplatz zur Unterbringung der Flüchtlinge nicht in Frage komme.

In der Sitzung gab der Bürgermeister den Einwohnern Gelegenheit, Fragen zum Thema zu stellen. Davon machten die Bürger rege Gebrauch. Ein Bürger hinterfragte die Höhe der vom Landkreis festgelegten Zuweisungsquote, die für Ravenstein mit 3000 Einwohnern zu hoch erscheine und nicht vertretbar sei. Eine Bürgerin sah es als „nicht angemessen und passend“ an, in Ravenstein für die Unterbringung der Flüchtlinge ein Containerdorf zu errichten. Eine weitere Frage galt auch dem Gemeinderat. Denn die Gemeindeordnung sagt, dass man unverzüglich oder sehr zeitnah die Bevölkerung über solche gravierenden Veränderungen informieren müsse, was nicht geschehen sei.

Bei einem solchen Thema sei es wichtig, dass man nicht erst warte, bis eine Entscheidung getroffen wurde, sondern die Bevölkerung mitnehme und mit den Bürgern darüber spricht. Es ist für alle Bürger enttäuschend, was jetzt herausgekommen sei und die jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt würden. „Die Bürger sind letztendlich auch die, welche die ganze Sache mitgestalten. Denn ohne die Mitarbeit und ehrenamtliche Arbeit wird man keine Flüchtlinge hier vor Ort integrieren können“, so ein Bürger.

Thomas Hornung der persönlich angesprochen wurde, entgegnete zu diesem Punkt, dass man den Bürgermeister frühzeitig darüber informierte und förderte, dass der Gemeinderat mit der Ausarbeitung eines Gemeinderatsbeschlusses, gleichzeitig und unmittelbar eine Einwohnerversammlung einzuberufen habe, was leider nicht erfolgt sei. Ein Bürger merkte kritisch an, dass grundlegend die Kommunikation des Bürgermeisters und der Gemeinderäte mit der Bevölkerung desaströs sei.

Ganz gezielt stellte ein Bürger die Frage, ob der Gemeinderat den Bürgermeister beauftragt, eine Bürgerversammlung einzuberufen, was der Bürgermeister verneinte. „Es liegt kein formeller Antrag vor“, betonte der Bürgermeister. Hornung bestätigte, dass kein formaler Antrag vorlag, aber im Protokoll stehe der Wunsch nach Einberufung einer Bürgerversammlung, bei der es dringend erforderlich sei, dass ein Vertreter des Landratsamtes daran teilnehme.

Am Ende leitete von Thenen zur Beratung und Beschlussfassung zu dem von ihm vorgetragenen Antrag über, zu dem es aber nicht kam, denn Gemeinderat Vogt stellte den Antrag, den Beschlussvorschlag zu vertagen. Der Antrag wurde vom Gemeinderat zur Abstimmung zugelassen, die einstimmig erfolgte.

Ortsvorsteher Walz stellte zugleich den Antrag, dass unverzüglich eine Einwohnerversammlung zu diesem brisanten und hoch emotionalen Flüchtlingsthema einberufen wird. Auch diesem Antrag wurde einstimmig stattgegeben wie auch die weitere Ergänzung das Antrages von Gemeinderat Bernd Ebert, der forderte, auch zu beschließen, dass bei dieser geplanten Einwohnerversammlung Dr. Björn-Christian Kleih als Vertreter des Landratsamtes anwesend ist, und zweitens der Geschäftsführer des Caritasverbandes, Meinrad Edlinger.

„Zudem ist noch nicht geklärt, ob Merchingen Flüchtlinge bekommt“, erklärte Ebert. Dieser Beschluss stehe noch nicht fest. Ergänzend wolle er den Bürgern noch sagen, wie man sich als Gemeinderat fühlt, wenn eine Bürgerfragestunde über das Gremium herziehe. F

