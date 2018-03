Freude an die Gemeinde weitergegeben

Anzeige

Nach der Begrüßung im Saal des Bürgerzentrums, dem Totengedenken und einem gemeinsamen Essen dankte die Vorsitzende Doris Ebert den Sängerinnen und Sängern im Namen des Vorstands für die geleistete Arbeit im zurückliegenden Jahr mit seinen vielen Aktivitäten.

Schriftführerin Bettina Hennegriff berichtete über die letztjährige Hauptversammlung und listete in ihrem detaillierten Jahresbericht eine Vielzahl von Aktivitäten auf, darunter die musikalische Umrahmung von Gottesdiensten und Beerdigungen.

Das Kirchenkonzert war, wie Hennegriff sagte, sehr gelungen. Der Chor habe viel Lob für den Gesang und das abwechslungsreiche Programm geerntet. Weitere Aktivitäten waren ein Besenbesuch und die Fastnachtsfeier. Zudem wurden viele Geburtstagsständchen gesungen. Bettina Hennegriff bedankte sich im Namen des Vorstands bei Doris Ebert für ihre Arbeit zum Wohle des Vereins mit einem kleinen Präsent.

Den Kassenbericht erstattete Edeltraud Hofherr. Die Kassenprüfer Otto Reibel und Herbert Steinbrenner lobten die Kassenführung, die zu Beanstandungen keinen Anlass gab. Die Entlastung, die Ortsvorsteher Bernd Ebert vornahm, erfolgte einstimmig. Er dankte dem Vorstand für seine seriöse, solide und verlässliche Arbeit.

Dirigent Bernhard Hammel lobte die Sänger für den guten Probenbesuch sowie das lustige Miteinander in unterhaltsamer Atmosphäre.

Neun öffentliche Auftritte waren im Vorjahr zu verzeichnen. Drei Beerdigungen wurden gesanglich umrahmt.

Verein hat derzeit 30 Mitglieder

Derzeit gehören dem Chor 30 Sängerinnen und Sänger an, die insgesamt 1849 Jahre alt sind. Das Durchschnittsalter habe sich gegenüber dem Vorjahr von 60,63 Jahre auf jetzt 61,63 Jahre erhöht.

Der Dirigent bedankte sich nochmals beim Chor für das schöne und erfolgreiche Kirchenkonzert und bei allen Mitgliedern, die zu diesem Erfolg beitrugen. Die Vorsitzende bedankte sich „von ganzem Herzen“ bei Chorleiter Hammel für seine Arbeit. Er sei vor 27 Jahren dem Chor beigetreten und ist seit 21 Jahren dessen Leiter. Als kleine Anerkennung gab es ein Präsent.

Vorsitzende Doris Ebert hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, drei Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein zu ehren. Dies waren Gisela Reibel und Thorsten Hennegriff für je zehn Jahre und Anita Kühlwein für ihre 55-jährige Mitgliedschaft im Cäcilienchor. Wie die Vorsitzende betonte, sei die Sängerin sehr musikalisch und finde immer den Takt. Sie helfe gerne, wenn sie gebraucht werde und sei dem Chor verbunden.

Von 1994 bis 2016 nahm Anita Kühlwein das Amt der Schriftführerin wahr. Dieses verantwortungsvolle Amt habe sie mit großer Sorgfalt ausgeübt und sei stets eine zuverlässige Partnerin, so die Vorsitzende voller Hochachtung für die Leistungen der Geehrten, die immer die Gemeinschaft im Blick hatte. Unter großem Beifall überreichte sie die Ehrenurkunde an Anita Kühlwein.

Präses Trudpert Kern bedankte sich auch im Namen des Pfarrgemeinderates bei den Chormitgliedern für die gesangliche Umrahmung bei den Gottesdiensten und den Dienst in der Gemeinde.

Traditionell veranstalte der Chor am Vorabend des Palmsonntags seine Hauptversammlung. Das Singen im Chor und der Gemeinschaft bereite Freude und gebe diese an die Gemeinde weiter, was deutlich spürbar sei. Man merke den Sängern an, dass sie Freude am Singen haben, getreu dem Leitwort zu Gott. „Mit Ihrem Gesang machen Sie anderen Menschen eine Freude und spenden Trost, was Ihnen auch weiter gelingen möge“, so Kern. Der Chor sei eine Bereicherung für den Ort. Präses Kern wünschte weiter Gottes Segen und eine gute Gemeinschaft.

Froh über reges Vereinsleben

Ortsvorsteher Bernd Ebert überbrachte die Grüße der politischen Gemeinde sowie von Bürgermeister von Thenen. Er dankte den Mitgliedern des Chors im Namen des Ortschaftsrates für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.

Der Gemeinderat der Stadt sei froh darüber, dass es in allen Stadtteilen ein so erfolgreiches Vereinsleben gebe, wozu auch der Cäcilienverein gehöre, der das Leben und die Kultur in ganz besonderer Weise im Stadtteil Erlenbach mittrage.

Im vergangenen Jahr, so Ebert, motivierte er die Sänger, sich weiterhin im Chor zu engagieren, sich wohlzufühlen und sich in die Gesellschaft einzubringen, um die Einwohner bei Gottesdiensten und öffentlichen Veranstaltungen mit Gesang zu erfreuen und mit immer wieder neuen Liedern zu überraschen. Der Verein sei ein wichtiger Teil im Stadtteil Erlenbach.

In sein Grußwort ließ Bernd Ebert auch einige Gedichte einfließen, dessen Inhalt die Chormitglieder in besonderer Weise erheiterte. Nach weiteren Dankesworten der Vorsitzenden wurde die Versammlung mit den Liedern „Kanon“ „Im Frühtau zu Berge“, „Ein jeder Tag“ und „Baum des Lebens“ (Leitung Dirigent Hammel) beendet. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018