Freude über neue Jugendfeuerwehr groß

Hüngheim.Auf ein intensives Arbeitsjahr blickte die Feuerwehrabteilung Hüngheim bei ihrer gut besuchten Generalversammlung am Samstag zurück, bei der auch Ehrungen und Beförderungen auf der Tagesordnung standen.

Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Günter Noe und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder erstattete Schriftführer Steffen Magosch den Tätigkeitsbericht für 2018 und berichtete über sämtliche Aktivitäten.

So traf man sich zu drei Unterrichtsabenden, zehn Übungen und zehn Arbeitseinsätzen, auch am Feuerwehrgerätehaus. Die Teilnahme war mit durchschnittlich 13 Aktiven pro Übung und Einsatz wie im Vorjahr gleich geblieben.

Das Maibaumfest bezeichnete Magosch als „vollen Erfolg“. Der Förderverein sorgte für das leibliche Wohl und die Trachtenkapelle spielte zur Unterhaltung auf. Die Wehr beteiligte sich am Kreuzfest und unternahm die Straßenabsicherung.

Der Jahresausflug führte zur Flughafenfeuerwehr nach Frankfurt. Darüber hinaus wirkten die Mitglieder unter anderem auch bei der Priesterweihe von Jörg Nies SJ mit und beteiligten sich an der Herbstübung aller Ravensteiner Feuerwehren.

Wie Schriftführer Magosch weiter berichtete, wurde die Wehr 2018 zu sieben Einsätzen gerufen, darunter waren Kleineinsätze, ein Flächenbrand sowie technische Hilfeleistungen auch bei Verkehrsunfällen.

Sehr guter Ausbildungsstand

Zahlreiche Mitglieder haben an Lehrgängen teilgenommen. Der Ausbildungsstand sei sehr gut. Der aktuelle Mitgliederstand: 27 Aktive und 22 Alterskameraden sowie elf neue Mitglieder der Jugendfeuerwehr.

Jugendwart Mark Engelmann ging auf die erfolgreiche Wiedergründung der Jugendfeuerwehr ein. Dieser gehören derzeit acht Jungen und drei Mädchen an, die sich im vergangenen Jahr zu zehn Übungen trafen. Engelmann kündigte an, dass sich die Jugendfeuerwehr beim Maibaumfest mit einer „Show-Übung“ beteiligen und vorstellen werde.

Den Kassenbericht erstattete Bernd Sebert. Erik Longin, der mit Heiko Götzinger die Kasse geprüft hatte, bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Ein Präsent gab es für diejenigen, die sich sehr häufig an den Übungen und Arbeitseinsätzen beteiligt haben. Dies waren Stefan Illek mit 28 und Armin Müller mit 25 Teilnahmen.

Neu in die Abteilungswehr wurden Sven Essig und Aaron Schoch aufgenommen. Janik Hettenbach, Rene Essig und Martin Wohlfart wurden zum Feuerwehrmann, Mark Engelmann zum Oberfeuerwehrmann und Tobias Nies zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Zu Beginn seines Grußwortes beförderte Stadtkommandant Sven Klohe dann Christian Heffele zum Oberbrandmeister und ehrte den der Alterswehr angehörenden Rolf Dietz für dessen 65-jährige Mitgliedschaft und Treue zur Abteilungswehr mit einer Ehrenurkunde.

Der Dank Klohes galt auch allen weiteren Mitgliedern für deren großes Engagement bei den Einsätzen. Um diese immer wieder bewältigen zu können, werde jeder Mann gebraucht, so Klohe, der die gute Jugendarbeit lobte. Die Neugründung trage, wie man deutlich sehen könne, Früchte.

Nach einigen Worten zur Feuer-wehrstatistik in der Stadt erklärte der Kommandant in seinem kurzen Ausblick, dass man bald die Überarbeitung des Feuerwehrbedarfsplanes angehen werde. In diesem Jahr seien zwei große Gemeinschaftsübungen – einmal am Sägewerk Nied und am neuen Zentralkindergarten – geplant.

Im Namen des ersten stellvertretenden Bürgermeisters Thomas Hornung überbrachte Gemeinderat Klaus Schmitt die Grüße der Stadt und bedankte sich für das tolle Engagement und die Einsatzleistung der Floriansjünger. Besonders freue es ihn, dass wieder eine Jugendfeuerwehr gegründet werden konnte.

Ortsvorsteher Sven Seemann schloss sich an, bevor Abteilungskommandant Noe den offiziellen Teil der Versammlung beendete, dem sich ein kameradschaftliches Beisammensein anschloss. F

