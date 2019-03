Gemeinderat wird ein völlig anderes Gesicht haben

Merchingen.Bei der bevorstehenden Kommunalwahl wird der Stadtrat von Ravenstein ein völlig neues Gesicht bekommen. Zehn der vierzehn im Gremium sitzenden Räte wollen aus verschiedenen Gründen nicht mehr kandidieren. Die Suche nach geeigneten Kandidaten, welche sich zur Wahl stellen und in den nächsten fünf Jahren die Geschicke der Stadt mitbestimmen wollen, ist bei der CDU, SPD und Freien Wählern längst abgeschlossen.

Aus dem Stadtteil Merchingen wird der langjährige Stadtrat Robert Vogt nicht mehr kandidieren. Auch der Gemeinderat und Ortsvorsteher Jürgen Ullrich wird nach 20-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit nicht mehr antreten. Seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik hatte er schon längere Zeit angekündigt. Gründe für sein Ausscheiden nannte er aber nicht. Stadtrat Albert Gramling (CDU) und Michael Deuser (SPD) werden wieder kandidieren.

Thomas Hornung zieht sich zurück

Auch im Stadtteil Ballenberg dreht sich das Kandidatenkarussell. Thomas Hornung, welcher schon seit einigen Monaten als stellvertretender Bürgermeister die Geschicke der Stadt leitet, wird nach zweieinhalb Wahlperioden nicht mehr zur Verfügung stehen. Er ist, wie zu hören war, aus verschiedenen Gründen nicht mehr zu bewegen, sich weiter im Stadtrat einzubringen. Gemeinderat Clemens Walz, der auch das Amt als Ortsvorsteher von Ballenberg innehat, wird, wie er gegenüber unserer Zeitung sagte, weitermachen und sich nochmals zur Wahl stellen. Im Stadtteil Oberwittstadt sind zwei der drei amtierenden Gemeinderäte neu zu wählen.

Gemeinderätin und Ortsvorsteherin Irmgard Frank gibt ihr Amt als Gemeinderätin ebenso ab wie Katja Gramling. Der stellvertretende Bürgermeister, Gemeinderat Klaus Schmitt, wird weitermachen.

Auch im Stadtteil Hüngheim gibt es Veränderungen, denn hier hören die beiden gewählten Vertreter auf. Sowohl Gemeinderat und Ortsvorsteher Sven Seemann als auch sein Stadtratskollege Stadtrat Siegfried Vogt treten nicht mehr an.

Im Stadtteil Erlenbach gibt der seitherige Stadtrat Bernd Ebert seine Tätigkeit im Rat auf. Er will sich aber, wie er in der letzten Sitzung des Ortschaftsrates sagte, wieder als Ortsvorsteher in Erlenbach bewerben, falls dies vom dortigen Ortschaftsrat gewünscht wird. Für den kleinen Stadtteil Erlenbach hätte das zudem den Vorteil, dass ein weiterer Stadtrat im Gremium vertreten wäre. Gemeinderätin Silvia Zipf wird sich wieder auf um einen Platz im neuen Gemeinderat bewerben.

Auch der Vertreter von Unterwittstadt, Johannes Gehrig, räumt frustriert seinen Stuhl. Ortsvorsteher Erik Pfeiffer will ebenfalls nicht mehr kandidieren.

Veränderungen auch in Ortsteilen

Auch in den Ortschaftsräten der Stadtteile wird sich viel verändern, da dort ebenfalls viele Amtsinhaber nicht mehr kandidieren werden. Eifrig ist man bei CDU und SPD auf der Suche, auch eine Bürgerliste wird erwogen, beispielsweise in Oberwittstadt.

Nicht in jedem Stadtteil war man bisher erfolgreich.

Zudem wird im Dezember ein neuer Bürgermeister für Ravenstein gewählt, wie der Stadtrat in seiner letzten Sitzung beschlossen hat. F

