Gerhard Volk bleibt weiterhin Vorsitzender

Ballenberg.Gerhard Volk führt weiterhin den CDU-Stadtverband Ravenstein. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend in der Gaststätte „Ochsen“ wurde er einstimmig wieder zum Vorsitzenden gewählt.

Gerhard Volk kämpft mit seinem Stadtverband vehement für den Ausbau der Landesstraße 515 von Merchingen bis zur Kreisgrenze (Hohenlohekreis) und für die Stärkung des „Ländlichen Raumes“. „Die Dörfer sind im Ortskern veraltet. Wir müssen nicht nur nach neuen Bauplätzen suchen, sondern die Ortskerne für junge Familien wieder attraktiv machen“, schlug Volk vor. Der Minister für den „Ländlichen Raum und Verbraucherschutz“, Peter Hauk, betonte, dass die CDU in Baden-Württemberg wieder die bestimmende Kraft werden wolle und kritisierte, dass das Verkehrsministerium zu wenig für den Ausbau der Landes- und Kreisstraßen im „Ländlichen Raum“ tue.

Bei seiner Begrüßung betonte Vorsitzender Volk, dass er vom Zuspruch der Jahreshauptversammlung überwältigt sei.

Nach dem Totengedenken berichtete Volk über Aktivitäten seit der letzten Jahreshauptversammlung am 20. März 2015.

Dem Stadtverband gehören 75 Mitglieder an. Im Kreisvorstand sind die Mitglieder Horst Weber und Jürgen Ullrich vertreten. Der Stadtverband veranstalte all seine Aktivitäten zum Wohle der Stadt Ravenstein und seinen Bürgern, stellte Volk fest. Im September 2015 wurde wieder ein Ferienprogramm durchgeführt, ein Frühschoppen mit Peter Hauk in Unterwittstadt, anlässlich der Landtagswahl in Baden-Württemberg wurde im Januar 2016 mit der ehemaligen Bunderstgasabgeordneten, Margret Horb, die Firma „Nied“ in Unterwittstadt besichtigt, im Februar 2016 die Firma Landmaschinen Zürn in Merchingen mit MdB Alois Gerig und Peter Hauk. Danach fand eine Diskussionsrunde im Merchinger Schloss statt.

Im März 2016 fand eine Besichtigung und Betriebsführung bei der Firma Schimscha in Erlenbach mit Peter Hauk statt, im Anschluss eine Wahlveranstaltung zur Landtagswahl im „Ochsen“, Teilnahme am Festakt „70 Jahre CDU-Neckar-Odenwald-Kreis“ in Waldbrunn, wo das älteste Mitglied, Willi Essig, für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde, im Oktober 2016 Mitgliederversammlung mit Alois Gerig und Jan Inhoff in Unterwittstadt, November 2016 Nominierung des Bundestagskandidaten Alois Gerig in Osterburken,

Außerdem gab es ein Schreiben an Peter Hauk, mit der Bitte um Weiterleitung an den Verkehrsminister, Winfried Hermann, bezüglich des Ausbaus der L 515, von Merchingen bis zur Kreisgrenze.

Volk teilte mit, dass er danach vom Verkehrsministerium ein Schreiben bekam mit dem Inhalt, dass in den nächsten Jahren ein Ausbau der L 515 nicht in Betracht komme, da das Verkehrsaufkommen zu gering sei. Anlässlich der Bundestagswahl am 24. September 2017 fand mit Alois Gerig eine Waldbegehung und danach eine Diskussion im „Ochsen“ statt. Bei der Bundestagswahl erhielt die CDU in Ravenstein 56 Prozent. Der Jahresempfang der CDU-RIO-Gemeinden fand im März 2018 im Merchinger Schloss statt, bei dem als Gastredner der Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel, referierte. Abschließend ging Volk noch auf besuchte Veranstaltungen im Kreisverband und auf Bezirks- und Landesebene ein.

In Abwesenheit von Schatzmeister Rüdiger Werner verlas Sibylle Höppe dessen Kassenbericht, den sie selbst, zusammen mit Markus Diemer, geprüft hatte. Sie bestätigte eine einwandfreie Kassenführung.

Bei seinen Grußworten betonte Minister Hauk, dass man im „Ländlichen Raum“ den Ausbau der Kreis- und Landesstraßen benötige, „egal ob wir elektrisch oder mit Benzin fahren“. Der Breitbandausbau sei Dank des Landrats, Dr. Achim Brötel, gut aufgestellt. Beim Mobilfunk werde eine Flächenabdeckung benötigt.

Markus Haas entbot die Grüße des Kreisvorstands und sicherte mit dem Beschluss des Kreisparteitages die Unterstützung für den Ausbau der Landesstraße 515 zu. jüh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018