Großbaustelle in Oberwittstadt für1 803 212 Euro

Der Ravensteiner Stadtteil Oberwittstadt wird in den nächsten beiden Jahren erneut zur Großbaustelle, denn die Uhland,- Hebel-Herder- und Lessingstraße werden saniert.

Oberwittstadt. Die Planung der Baumaßnahme stellte Diplom-Ingenieur (FH) Oswald Geringer vom Büro Sack + Partner (Adelsheim) dem Gemeinderat vor. Dieser vergab den Auftrag für die gelante Sanierung einstimmig an den preisgünstigsten Bieter, die Baufirma Schweikert aus Oberkessach.

Maßnahme vorgestellt

Für den erkrankten Bürgermeister Hans-Peter von Thenen leitete dessen Stellvertreter, Gemeinderat Thomas Hornung, die Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Oberwittstadt, zu der zahlreiche interessierte Bürger gekommen waren. Diplom-Ingenieur Oswald Geringer stellte die geplante erneut größere Straßenbaumaßnahme vor, indem er zu Beginn seiner Ausführungen auf den Ist-Zustand der besagten Straßen einging. Die Maßnahme werde in vier Bauabschnitten unterteilt und bei der Herder,- Hebelstraße beginnen. Geplant ist, die Straßen wenn möglich, auf eine Breite von fünf Metern auszubauen mit einem einseitigen Gehweg von 1,50 Meter Breite. Erneuert werden die Kanalanschlussleitungen sowie die gesamte Wasserversorgung an der Ausbaustrecke nach dem Württemberger System.

Zudem werden in allen Bauabschnitten die Hausanschlüsse in offener Bauweise saniert. Um die Wasserversorgung in den Haushalten sicherzustellen, wird abschnittsweise eine Notversorgung aufgebaut.

Weitere Informationen gab Geringer zum Aufbau der Straßenoberfläche der rund 800 Meter langen Ausbaustrecke, die eine neue Asphaltdecke erhalten wird. Der einseitige Gehweg wird mit Plaster belegt. Vor Baubeginn der jeweiligen Bauabschnitte wird mit den Anliegern zwischen Baufirma, Bauleiter Klaus Issel vom Planungsbüro sowie der Stadtverwaltung ein Gespräch geführt, in dem eventuell auftretende Probleme gemeinsam besprochen werden können.

Es könnte aber durchaus sein, dass es während der Bauzeit zu Behinderungen für die Anlieger kommt, die aber so gut wie möglich vermieden werden sollen. Wie Geringer weiter informierte, will die Netze BW im gesamten Ausbaubereich neue Kabel mitverlegen, ob sich aber die Telekom beteiligt, sei bisher noch unklar. Zum Terminplan erklärte Geringer, dass die Ausschreibung im September erfolgte. Geplant sei, mit den Arbeiten noch dieses Jahr und zwar im Dezember zu beginnen. Nach zweijähriger Bauzeit wird mit der Fertigstellung im September 2020 gerechnet.

Auf Nachfrage eines Bürgers wird, wie Geringer sagte, auch die vorhandene Straßenbeleuchtung erneuert. Nachdem es zu diesem komplexen Thema keine Wortmeldungen gab, leitete Hornung zum nächsten Punkt, der Auftragsvergabe dieser Maßnahme über.

Geringer informierte darüber, dass zehn Firmen die Ausschreibungsunterlagen anforderten, davon gaben fünf Firmen ein Angebot ab. Preisgünstigster Bieter war die Firma Schweikert Bau aus Oberkessach mit einem Angebotspreis von 1 894 963 Euro, der aber auch die Kosten für die Sanierung der König-Albrecht-Brücke in Ballenberg, die in diesem Paket mit ausgeschrieben wurden, mit einem Angebotspreis von 91 751 Euro enthalten sind. Er regte jedoch an, diesen zweiten Titel nicht zu vergeben, da die Preise die Kostenkalkulation deutlich überschreiten.

Ohne Diskussion wurde der Auftrag dann zu einem Angebotspreis von 1 803 212 Euro einstimmig an die Firma Schweikert vergeben. Die Maßnahme, so Hornung ist im Haushalt der Stadt finanziert. Der gestellte Förderantrag wurde positiv beschieden und Fördermittel in Höhe von 1,1 Millionen Euro zugesagt.

Beim Punkt „Anfragen aus dem Gemeinderat“ wollte Gemeinderat Albert Gramling wissen, ob auch im Ravensteiner Wald Probleme mit dem Borkenkäfer in den Fichtenwäldern vorhanden sind, was Hornung in seiner Antwort deutlich bejahte. Er informierte auch darüber, dass die seit längerem vom Gemeinderat geforderte Waldbegehung nunmehr für die Monate März oder April 2019 vorgesehen ist. Gemeinderat Clemens Walz erkundigte sich erneut nach dem Stand des Grüngutplatzes. Hornung meinte hierzu, dass die finale Unterschrift noch fehle. Man sei aber in der Hoffnung, nächste Woche etwas „Positives“ zu diesem Thema berichten zu können. An diesem neuen Grüngutplatz könne jedoch nur „ästiges“ Material und kein Grasschnitt angeliefert werden. Ein nichtöffentlicher Teil schloss sich an. F

