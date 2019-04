Großflächige Werbung an Hauswänden abgelehnt

Ballenberg.Der Haushaltsplan 2019, die Neubepflanzung der Grünanlage vor der Gedenktafel sowie die Ehrung von Blutspendern standen auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates im Nebenzimmer des Gasthauses „Zum Ochsen“. Ortsvorsteher Clemens Walz begrüßte neben dem Gremium einige interessierte Zuhörer.

Unter dem ersten Punkt „Bürgerfragen“ wurde seitens eines Bürgers bemängelt, dass die Kirchturmuhr seit Wochen nicht mehr geht. Der Ortsvorsteher erklärte, dass man von der Reparaturfirma abhängig sei, wann der Schaden behoben werde, gemeldet sei der Missstand.

Beim nächsten Punkt berichtete Walz über den aktuellen Stand des Haushaltsetats 2019 und der vom Ortschaftsrat Ballenberg bewilligten Anträge. Das Zahlenwerk wurde vom Gemeinderat noch nicht genehmigt, dies verzögert sich aufgrund der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik.

Folgende Maßnahmen hatte der Ortschaftsrat bean-tragt: die Renovierung des Eingangsbereiches des alten Rathauses. Es sollen hier nur die Fenster gestrichen werden, dafür sind 5000 Euro eingeplant. Aus energetischen Gründen sollen die Eingangstüren der beiden Wohnungen im Falkenbergerhaus ausgetauscht werden, wofür ein Betrag von 6000 Euro vorgesehen ist. Eine Renovierung des Eingangsbereichs wird in diesem Jahr, so Walz, nicht durchgeführt. Das Streichen der Fenster im Bürgerhaus wurde in Höhe von 3000 Euro in den Etatentwurf aufgenommen. Für die Unterhaltung der Feldwege sind für die Gemarkung Ballenberg im Etat 50 000 Euro vorgesehen. Welche Wege instandgesetzt werden, sollen mit dem Bauhof festgelegt. Aktuell werden Angebote eingeholt.

Die dringende Renovierung der Brücke in der König-Albrecht-Straße muss nochmals verschoben werden, da aufgrund der guten Baukonjunktur keine akzeptablen Ausschreibungsergebnisse zu erwarten sind.

Der Landerwerb für Radwege und Teichbau wurde gestrichen. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation im Etat 2019 wurden die Platzgestaltung und die Umsetzung an der Zehntscheune im diesjährigen Haushalt gestrichen und die Ausführung auf 2020 verschoben. Die Planungen sollen noch in diesem Jahr angegangen werden.

Die Feuerwehrabteilung Ballenberg und der Jugendclub „Rothaus“ haben ihre Vorstellung zur Platzgestaltung bereits zu Papier gebracht. Dieser Entwurf soll als Diskussionsbasis für das Planungsbüro dienen.

Ortsvorsteher Walz wies nochmals darauf hin, dass der Haushalt noch nicht vom Gemeinderat beschlossen ist und sich noch Änderungen ergeben können.

Die Behandlung von zukünftigen Bauanträgen zu Werbetafeln an Hauswänden innerhalb des Ortsetters war weiterer Beratungspunkt. Wie Walz informierte, wurde durch den Ortschaftsrat vor kurzem ein Bauantrag zum Anbringen einer Werbetafel in der Nähe der Bushaltestelle abgelehnt, da man unter anderem die Verkehrssicherheit beeinträchtigt sah. Walz griff dieses Thema nochmals auf und wies auf die Geschichte und den historischen Ortskern Ballenbergs hin, weshalb man die Anbringung solcher Werbetafeln nicht genehmigen könne. Einem ortsansässigen Gewerbe kann man eine solche Werbung an seinem Betriebsgebäude natürlich nicht verwehren.

Ortsvorsteher Walz unterbrach die Sitzung, um den anwesenden Zuhörern die Möglichkeit zu geben ihre Meinung zu diesem Punkt zu äußern. Auch hier war der einhellige Tenor eine solch großflächige Werbung nicht zu gestatten. Der Ortschaftsrat fasste folgenden Beschluss: Das Dorfbild wird durch großflächige Werbetafeln stark negativ beeinträchtigt. Eine großflächige Werbung an den Hauswänden wird deshalb abgelehnt, sofern sie nicht Werbung für ein in dem Haus ansässiges Gewerbe ist.

Beim nächsten Punkt informierte der Ortsvorsteher darüber, dass er vor ein paar Wochen von einer Bürgerin eine Anfrage bekommen hat, die Gartenanlage vor dem Ehrenmal, die im Besitz der Stadt ist, neu zu bepflanzen. Der aktuelle Zustand sei nicht gut. In der Zwischenzeit habe Ortschaftsrat Winfried Adelmann von einer Gärtnerei einen groben Entwurf für eine neue Bepflanzung mit Sträuchern und Koniferen mit unterschiedlichen Blütezeiten erstellt. Der Entwurf wurde mit leichten Modifikationen im Bezug auf die Auswahl der Pflanzen befürwortet.

Aus dem Gremium kam zudem der Vorschlag, den nicht bepflanzten Bereich durch ein Unkrautflies vor Unkrautbewuchs zu schützen und dies mit Rindenmulch abzudecken. Der Ortschaftsrat beschloss, auf Grundlage des modifizierten Entwurfs ein Angebot einzuholen. Danach wird entschieden, ob eine Bepflanzung noch in diesem Jahr erfolgen kann, da keine Kosten hierfür im Haushalt eingeplant sind.

Nach der Festlegung der nächsten Sitzungstermine wies Ortschaftsrat Daniel Straßwiemer darauf hin, dass im Hohenriedweg der Putz von einer Mauer auf den Gehweg fällt. Ortsvorsteher Walz wird sich dem Problem annehmen.

Weiterhin berichtete der Ortsvorsteher, dass der Weg zu den Urnengräbern auf dem Friedhof durch die Firma Beckmann (Merchingen) hergestellt wurde. Die Teilrenovierung der Leichenhalle soll in Kürze abgeschlossen werden. Zudem sollte die Blockhütte einer Generalüberholung unterzogen werden. Auch sollte eine feste Feuerstelle errichtet werden. Diese Themen soll allerdings der neu gewählte Ballenberger Ortschaftsrat in Angriff nehmen.

Letzter Punkt der Sitzung war die Ehrung der Blutspender. Artur Spall wurde von Ortsvorsteher Walz für sein 50 maliges Blutspenden geehrt. Walz führte diese außergewöhnliche Ehrung im Namen des DRK-Ortsverbandes Ravenstein und auch im Namen der Stadt durch. Er bedankte sich bei Artur Spall für seinen uneigennützigen Einsatz zum Wohle der Mitmenschen und überreichte die Ehrenurkunde, die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 50 sowie ein Weinpräsent von der Stadt. F

