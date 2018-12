Hervorragende Jugendarbeit gewürdigt

Ravenstein.Eine erfolgreiche Bilanz über das abgelaufene Vereinsjahr zog der Jugendfußball Ravenstein in seiner Mitgliederversammlung in Hüngheim.

Wie Vorsitzender Jochen Kern erklärte, bestritten über 100 Kinder und Jugendliche, von den Bambini bis zur A-Jugend, die Saison 2017/18. 21 Trainer und Betreuer standen zur Verfügung.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder folgten die Berichte der Jugendbetreuer. Bambini und F-Jugend wurden zu Beginn der Runde 2017/18 aufgrund des Trainermangels zunächst gemeinsam betreut. Nachdem man mit Benny Pfeil einen weiterern Trainer gewinnen konnte, wurde der gemeinsame Trainingsbetrieb wieder getrennt. Die Bambini nahmen an mehreren Hallenturnieren teil, ebenso die F-Jugend. Gemeinsam wurde eine Weihnachtsfeier veranstaltet.

Die E-Jugend startete mit zwölf Spielern in die Hinrunde, die mit einem fünften Platz beendet wurde. Die Hallensaison wurde mit einem eigenen Turnier in der Rosenberger Sporthalle eröffnet. Außerdem folgten Turniere in Hettingen und Rosenberg. Die Rückrunde im Frühjahr 2018 wurde mit zwei Siegen und vier Niederlagen beendet.

Im Kader der U 13, der D-Jugend, waren zu Rundenbeginn 24 Spieler, die auf zwei Mannschaften aufgeteilt wurden. Trainiert wurde in Hüngheim, Rosenberg und Ballenberg. Man kann auf eine positive Entwicklung aller Spieler zurückblicken, was sich auch durch das Erreichen des zweiten Platzes in der Hallenrunde zeigte. Eine starke Leistung lieferte die Mannschaft auch in der Meisterstaffel ab, wo die Vizemeisterschaft erreicht wurde. Ein besonderes Highlight in der Saison war der Besuch des DFB-Mobils im August.

Mit 31 C-Jugendlichen konnten in dieser Altersklasse zwei Mannschaften für den Spielbetrieb gemeldet werden. In der Vorrunde wurde die Mannschaft mit einer makellosen Bilanz von sieben Siegen Herbstmeister. Bei den Futsal-Hallenkreismeisterschaften war man nicht so erfolgreich, jedoch aber in der abgelaufenen Verbandsrunde, wo man mit 42 Punkten die Meisterschaft erringen konnte.

In der C2 standen 15 Spieler zur Verfügung. In der Abschlusstabelle belegte diese Mannschaft den fünften Platz.

Der B-Jugend standen 15 Spieler zur Verfügung. Im Laufe der Saison musste man aber auf immer mehr verletzte Spieler verzichten. Bis auf ein Unentschieden wurden alle Spiele verloren.

Nach einer langen Durststrecke konnte auch wieder eine A-Jugend-Mannschaft gemeldet werden, die in der Kreisliga Odenwald-Staffel 1 spielte, wo man aber den letzten Tabellenplatz belegte.

Dem Bericht des Vorsitzenden war zu entnehmen, dass der JF Ravenstein im Rahmen des „Feriensommers“ wieder eine Ferienaktion durchführte, wie auch verschiedene Hallenturniere. Die letzte Aktion 2017 war der Christbaumverkauf beim Hüngheimer Weihnachtsmarkt. Erneut nahm der JFR an zwei Fastnachtsumzügen teil. Die Rundenabschlussfeier aller Jugendmannschaften fand in Ballenberg statt. Ein Fußballcamp der Fußballschule Schlotterbeck fand Anfang September mit 20 Teilnehmern in Merchingen statt. Das Länderspiel gegen Peru in Sinsheim wurde ebenfalls besucht.

Für seine hervorragende Jugendarbeit wurde die JFR Ravenstein mit dem „Kleeblatt“ in Gold des Badischen-Fußballverbandes ausgezeichnet, was, wie Vorsitzender Jochen Kern hervorhob, ein besonderer Meilenstein in der Geschichte des Vereins gewesen ist.

Katja Gramling erstattete einen erfreulichen Kassenbericht. Klaus Rüttenauer bestätigte eine lückenlose Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Unter Punkt „Verschiedenes“ wurde eine Beitragserhöhung von aktuell 24 Euro auf 30 Euro beschlossen. Fabian Nuber überbrachte die Grüße vom SV Ballenberg und lobte die intensive Jugendarbeit. Als besondere Herausforderung für die Zukunft hob er die Problematik fehlender Schiedsrichter hervor.

Klaus Rüttenauer schloss sich im Namen des TSV Oberwittstadt den Worten seines Vorredners an. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018