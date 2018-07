Hilfsorganisationen werden unterstützt

Anzeige

Ravenstein.Das mittlerweile traditionelle Sonnwendfest des Vereins „Roter Hahn Ravenstein“ wurde jüngst zusammen mit der Feuerwehr-Abteilung Merchingen gefeiert.

Aufgaben gerecht werden

Neben der gewohnten kulinarischen Versorgung nutzte der Förder-verein die Gelegenheit, erneut seiner Zweckbestimmung gerecht zu werden, und übergab je einen Laptop an das Jugendrotkreuz Ravenstein, an die Jugendfeuerwehr Ravenstein, und an die Feuerwehr Ravenstein, Abteilung Merchingen.

Der Vorstandsvorsitzende des Vereins Martin Schimmel-Kunz, führte in seinen einleitenden Worten aus, dass der „Rote Hahn“ sich als eine Art Förderverein für die im Katastrophenschutz tätigen Raven-steiner Institutionen definiert hat. Demzufolge hatte man beschlossen, zunächst einmal nur ein solches Gerät zu beschaffen und zu übergeben, was sich jedoch schnell auf die nun drei Spendengeräte ausgeweitet hat. Er erwähnte, dass der Verein 2018 sein zehnjähriges Bestehen feiert mit zwischenzeitlich vielen erfolgreich abgewickelten Projekten. Dass dies nicht gezielter propagiert wurde liege daran, dass es in den Augen des Vorstands eher wichtig sei, was bei der Vereinsarbeit herauskommt und nicht wie alt ein Verein ist. Demzufolge sei auch das Jubiläum eher eine Randnotiz, so dass zügig zur Übergabe der Laptops übergegangen wurde.